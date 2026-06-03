Auto sulla folla dopo una lite in discoteca, l’allarme del sindaco di Taormina: “La malamovida è un’emergenza nazionale” (video)

Il drammatico video

Tragedia sfiorata nella notte fra l’1 e il 2 giugno fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. A denunciarlo è il sindaco Cateno De Luca che ha postato su Facebook un video in cui si vede un’auto fare inversione di marcia e e dirigersi a velocità verso un gruppo di ragazzi che camminano in strada.

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“Le immagini di quanto accaduto nella notte a Taormina sono inquietanti e non possono lasciare indifferenti. Come sindaco e come genitore provo sconcerto per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Chi ha compiuto quel gesto deve essere individuato e perseguito con la massima severità”. Così il sindaco di Taormina, parlando di “tentato omicidio”.

La denuncia di Cateno De Luca, sindaco di Taormina

“Ma sarebbe riduttivo fermarsi alla ricerca del responsabile – aggiunge De Luca, che è anche deputato regionale e leader di Sud chiama Nord – quanto accaduto deve spingerci a riflettere su un fenomeno che ormai attraversa molte realtà italiane. Sempre più spesso assistiamo a episodi di violenza improvvisa, comportamenti irresponsabili e totale disprezzo per l’incolumità altrui nei luoghi del divertimento e della socialità giovanile. Non è un problema di una città o di un territorio. È una questione che riguarda l’intero Paese e che merita di essere affrontata senza ipocrisie”. Per De Luca il tema non riguarda soltanto la sicurezza”.

Il video postato sui social dal sindaco Cateno De Luca

“Servono controlli, serve la presenza dello Stato e servono pene certe – osserva il sindaco di Taormina – ma serve anche il coraggio di guardare più in profondità. Dietro questi episodi si intravedono forme di disagio giovanile, perdita di riferimenti educativi e una crescente incapacità di percepire le conseguenze delle proprie azioni. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo che accade qualcosa di grave. Occorre investire nella prevenzione, nell’educazione, nei luoghi di aggregazione sana e nella costruzione di una cultura del rispetto”.

“Potrebbe accadere in qualsiasi città italiana”

“La movida – sottolinea il sindaco di Taormina – è un valore quando significa incontro, socialità e crescita. Diventa un problema quando si trasforma in un contesto in cui qualcuno pensa di poter mettere a rischio la vita degli altri senza alcun rispetto per le regole. Da Taormina vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non serve soltanto indignarsi. Serve comprendere, prevenire e agire. Perché ciò che è accaduto qui potrebbe accadere in qualsiasi città italiana e nessuna comunità può permettersi di considerarsi immune da questo fenomeno”.