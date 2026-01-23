Nuova Ferrari, tanti misteri: primo stop nel giro di pista e un “buco” sulle pance (video)

La presentazione

Tante idee e qualche mistero sulla nuova Ferrari SF-26, svelata oggi dal team di Maranello, che ha presentato la monoposto con cui gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2026, con i primi giri sul circuito di casa a Fiorano. Proprio sulla pista casalinga, un episodio ha fatto subito preoccupare i tifosi della Rossa. Cos’è successo? Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è fermata dopo il primo giro in mezzo alla pista ed è stato necessario l’intervento del box. I meccanici si sono catapultati in pista per spingere la monoposto nel garage, ma lo stop era ovviamente previsto.

Nuova Ferrari, il primo stop e un buco sulla pancia

Durante lo shakedown della Ferrari a Fiorano, ha colpito un particolare sulla carrozzeria della nuova SF-26: un buco sopra le pance, quasi all’altezza del cockpit: una probabile scelta aerodinamica (anche in chiave gestione del peso), ma una funzione precisa tutta da chiarire. Un test aspettando di andare in pista la prossima settimana per i collaudi a Barcellona? Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

Questo perché la prova di una nuova monoposto (in gergo, ‘shakedown’) non è un test prestazionale, ma un controllo funzionale con un limite di 15 km totali concessi dalla Fia. Su una pista lunga 2.976 metri come quella di Fiorano, equivale a circa 5 giri, da dividere tra i due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nessun allarme, dunque, per i tifosi della Rossa.

Gli obiettivi della casa di Maranello

Rompere un digiuno che dura dal 2007. Con questo spirito è stata presentata la nuova Ferrari che cercherà di riportare a Maranello quel titolo piloti che manca dal 21 ottobre di quasi 19 anni fa, quando Kimi Raikkonen vinse il Gran Premio del Brasile, conquistando il suo unico Mondiale in Formula 1. Da quel giorno l’unica vera soddisfazione per le Rosse è stato il titolo costruttori del 2008, rovinato però dalla grande delusione di Felipe Massa che, ancora una volta in Brasile, vide svanire all’ultimo giro il sogno di diventare campione del mondo, a favore della McLaren di Lewis Hamilton. Poi solo i due mondiali sfiorati da Fernando Alonso contro le Red Bull e le illusioni di Sebastian Vettel contro le Mercedes. Solo tra il 1979 e il 2000, fra il trionfo di Jody Scheckter e il primo dei cinque sigilli di Michael Schumacher, la Ferrari è rimasta a secco più a lungo.

Al volante della la Ferrari SF-26, Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono riscattare un 2025 molto deludente e sfruttare il cambio di regolamenti per stravolgere le carte in tavola delle ultime stagioni. Ma non sarà una missione facile. Come riporta Agipronews, i bookmaker vedono un testa a testa fra il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, su Red Bull, e George Russell, su Mercedes, appaiati a 3,50 su Snai e Better. Secondo gli esperti infatti, le Frecce d’Argento sono le vetture più avanti nello sviluppo previsto dalle nuove norme e hanno una grande occasione per tornare a vincere dopo sei anni. Completa il podio dei favoriti, in lavagna, il campione in carica Lando Norris, su McLaren, a 5. Molto più indietro Leclerc e Hamilton, offerti rispettivamente a 15 e 21 volte la posta. Percorso in salita anche nelle quote per il titolo costruttori dove Maranello è terza forza, a 7, in vantaggio sulla Red Bull, vista a 11, ma indietro rispetto alla coppia Mercedes-McLaren, in “pole” a 3,50.

Il video della nuova Ferrari