Milano-Cortina, l’annuncio di Salvini:” Il villaggio olimpico sarà il più grande studentato d’Italia”

1700 posti letto

A pochi giorni dall’inizio delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina arriva l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini sui posti letto a disposizione degli studenti fuori sede. Un grande investimento che porterà il villaggio olimpico a essere il più grande studentato d’Italia.

Le parole di Salvini

Il villaggio olimpico di Milano “per gli studenti fuori sede diventerà già dall’anno accademico 26-27 il più grande studentato universitario convenzionato d’Italia: 1700 posti letto in camere singole o in camere doppie, con spazi comuni, palestre, cucine, bar, aule studio”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’evento del Mit “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo” al Maxxi sottolineando che i letti sono “in legno, non in cartone” come alle Olimpiadi di Parigi.

Un retta agevolata

“I posti letto avranno una tariffa media complessiva di 864 euro al mese, che è un quarto inferiore alla media di mercato, e abbiamo ottenuto, con una trattativa abbastanza coinvolgente, che 450 di questi posti letto abbiano una tariffa agevolata per euro 600 al mese”, aggiunge Salvini. “Tanti studenti fuori sede, per i quali la famiglia non si poteva permettere di investire sul futuro, verranno a studiare a Milano. Credo che sia un’eredità straordinaria che grazie allo sport rimane”, conclude il ministro.

Altro che Parigi

I millesettecento posti messi a disposizione degli studenti fuori sede rappresentano un altro successo organizzativo di Milano-Cortina. Dopo la pessima esperienza delle ultime olimpiadi estive di Parigi 2024, dove addirittura gli atleti erano costretti a dormire su letti di cartone, c’era bisogno di legare l’evento olimpico a una partecipazione ampia e diffusa. Le agevolazioni per i giovani sono la riprova di come la macchina organizzativa italiana abbia funzionato e bene.

Il modico prezzo consentirà a tanti giovani universitari di poter assistere a un evento così importante. Che si annuncia come un successo per l’Italia.