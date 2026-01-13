Milano-Cortina, fiamma olimpica mai così in alto: sale sul Monte Rosa a 4,554 metri

L'emozione delle guide alpine

Prosegue lo straordinario viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Oggi grazie alle guide alpine la torcia simbolo delle olimpiadi invernali partita da Olimpia il 26 novembre e ‘atterrata’ in Italia il 4 dicembre ha raggiunto le vette del Monte Rosa. È stata portata ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa.

La fiamma olimpica mai così in alto: portata in cima al Monte Rosa

Si tratta del punto più alto raggiunto dalla torcia nel viaggio che precede i giochi. A fare da tedofori sono state le guide alpine di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt, che hanno portato la fiamma fino al rifugio alpino più alto d’Europa. E sono poi scesi dal ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati, dove si sono aggiunti anche i maestri di sci, per un rientro in gruppo fino all’abitato di Gressoney-La-Trinité.