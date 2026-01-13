L'emozione delle guide alpine
Milano-Cortina, fiamma olimpica mai così in alto: sale sul Monte Rosa a 4,554 metri
Prosegue lo straordinario viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Oggi grazie alle guide alpine la torcia simbolo delle olimpiadi invernali partita da Olimpia il 26 novembre e ‘atterrata’ in Italia il 4 dicembre ha raggiunto le vette del Monte Rosa. È stata portata ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa.
La fiamma olimpica mai così in alto: portata in cima al Monte Rosa
Si tratta del punto più alto raggiunto dalla torcia nel viaggio che precede i giochi. A fare da tedofori sono state le guide alpine di Gressoney, Champoluc, Alagna, Macugnaga e Zermatt, che hanno portato la fiamma fino al rifugio alpino più alto d’Europa. E sono poi scesi dal ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati, dove si sono aggiunti anche i maestri di sci, per un rientro in gruppo fino all’abitato di Gressoney-La-Trinité.
Portata dalle guida alpine fino al rifugio più alto d’Europa
“È stato un momento emozionante accogliere nella nostra regione la fiamma olimpica. E oggi portarla sulle nostre montagne, in un un’iniziativa di incontro e condivisione con le comunità di Alagna, Macugnaga e Zermatt, a dimostrazione di come le vette siano per noi territori di unione. Lo sport è prima di tutto veicolo di valori fondamentali. Inclusione, rispetto delle diversità, fair play, senso di comunità. E gli sport invernali, in particolare, sono da sempre, nella nostra regione, strettamente legati all’amore per le nostre montagne e occasione di incontro e amicizia”. Parola di Giulio Grosjacques, assessore regionale allo Sport.