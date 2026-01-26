Milano-Cortina, ecco la squadra azzurra: boom di atleti, Brignone la portabandiera

Le Olimpiadi invernali

L'Italia punta a battere il record del 1994, conquistando venti medaglie, Diverse le nostre punte di diamante dallo sci alpino al pattinaggio

Spedizione record a Milano Cortina per l’Italia Team. Saranno nel complesso 196 (103 uomini + 93 donne) gli atleti impegnati ai Giochi. E così agli 87 azzurri dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, si sono aggiunti i 109 (56 uomini + 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si andranno ad articolare tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo).

C’è Federica, la nostra capitana

Confermata la presenza di Federica Brignone, portabandiera azzurra, dopo il ritorno alle gare e l’infortunio di nove mesi fa. La cifra di 196 atleti consente all’Italia di superare il precedente primato stabilito nell’ultima edizione casalinga di Torino 2006 (184 atleti di cui 109 uomini e 75 donne). La più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D’Antonio, promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il prossimo 28 maggio. Il più longevo, invece, è il 45enne Roland Fischnaller che, gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino, vivrà la settima Olimpiade consecutiva (azzurro uomo o donna con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali.

Obiettivo? Le venti medaglie

L’Italia punta al record delle venti medaglie. Per lo sci alpino, Sofia Goggia, Dominik Paris e Federica Brignone sono attesi protagonisti, con le ultime chance olimpiche per Mattia Casse e Luca De Aliprandini.

Per pattinaggio e curling, Davide Ghiotto (10.000m) è una punta di diamante, insieme a Francesca Lollobrigida e le coppie artistiche Conti/Macii e Guignard/Fabbri. Nel curling, il doppio misto campione olimpico in carica Constantini/Mosaner è tra i favoriti per l’oro.

Flora Tabanelli e il fratello Miro nel freestyle, insieme a Federico Pellegrino nello sci di fondo, puntano in alto. Anche lo sci alpinismo è una disciplina con ottime prospettive grazie ad atleti come Giulia Murada, Alba De Silvestro, Robert Antonioli e Michele Boscacci.

Il record di Lillehamer

In Norvegia nel 1994 l’Italia conquistò sette ori, cinque argenti ed otto bronzi. Nello sci alpino l’unico oro fu vinto da Deborah Compagnoni nel gigante femminile. Ma fu ancora una volta Alberto Tomba a segnare la storia. Non vinse l’oro ma conquistando l’argento nella sua specialità preferita, lo slalom speciale, stabilì il record assoluto delle tre medaglie consecutive dopo la vittoria del 1988 e il secondo posto del 1992.

Il più grande sciatore italiano di tutti i tempi l’anno dopo conquisterà la sua prima e unica coppa del mondo. Che nel passato gli sfuggi per le regole della federazione internazionale.