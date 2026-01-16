Metodi svizzeri: inviata del Tg2 intimidita a Crans Montana (video). La protesta di Unirai e Giornaliste italiane

Solidarietà a Silvia Squizzato

“Intimidazioni inaccettabili a Crans Montana”. Il sindacato Unirai-Figec, in una nota, “esprime sconcerto per quanto accaduto all’inviata del Tg2 Silvia Squizzato, che ha cercato di intervistare il sindaco di Crans Montana, senza riuscirci a causa del muro opposto dalle forze di polizia locali”.

Silvia Squizzato e l’intimidazione: a vostro rischio e pericolo

“Come si vede nel servizio – si aggiunge – alcuni funzionari del Comune hanno ‘consigliato’ di non intervistare il sindaco, qualora lo avesse incontrato per strada, ripetendo: “Se vi avvicinate a lui, sarà a vostro rischio e pericolo”. Parole che suonano come minacce al libero esercizio della professione e alla libertà di stampa. Si rispetti la libertà di informazione, presidio indispensabile per aiutare a fare piena luce sulle responsabilità del tragico rogo di Capodanno. Alla collega Squizzato la solidarietà del sindacato Unirai-Figec”, conclude il sindacato.

La nota dell’Associazione Giornaliste italiane

Anche Giornaliste Italiane esprime «piena solidarietà a Silvia Squizzato, collega dalla grande professionalità e da anni punto di riferimento per i telespettatori del servizio pubblico».