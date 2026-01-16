Rogo di Crans Montana, l’Unione europea sarà parte civile solo se la legge svizzera lo permetterà

Rischio prescrizione

Bruxelles risponde alle sollecitazioni del nostro governo e precisa che tutto dipende dal codice penale elvetico

L’Unione europea è pronta a costituirsi parte civile nel procedimento contro i responsabili del rogo di Crans Montana del 31 dicembre, ma bisognerà vedere se la legge in vigore in Svizzera, paese che non fa parte della Comunità, lo consentirà. E’ la risposta che la Commissione ha dato dopo le sollecitazioni pervenute dal nostro governo.

La nota Ue

La Commissione Europea, in linea generale, “può partecipare ai procedimenti giudiziari nazionali solo quando devono essere rappresentati interessi o diritti previsti o derivanti dai trattati dell’Ue, e in ogni caso alle condizioni che regolano l’ammissione ai procedimenti giudiziari ai sensi del diritto nazionale pertinente”, che nel caso della strage di Crans Montana è quello svizzero.

Lo afferma una portavoce dell’esecutivo Ue, dopo le richieste del governo italiano affinché l’Unione si costituisca parte civile nel processo per il rogo scoppiato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation della nota località sciistica del Vallese.

Il rischio della legislazione svizzera

“Ancora una volta – aggiunge la portavoce – esprimiamo la nostra piena solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti. In risposta alla richiesta di assistenza d’emergenza della Svizzera tramite il Meccanismo di Protezione civile dell’Ue, sono state intraprese azioni immediate per evacuare i pazienti gravemente feriti e sottoporli a cure specialistiche presso gli ospedali di diversi paesi dell’Ue”. E’ probabile che il gergo giuridico usato dalla Commissione nella risposta sottenda una risposta negativa. Secondo le informazioni processate dall’Ia di Google, le condizioni previste dal codice di procedura penale svizzero per la costituzione di parte civile (accusatore privato nel diritto elvetico) sono piuttosto stringenti, perché occorre avere il requisito della qualità di “danneggiato”: può cioè costituirsi parte civile chiunque sia stato “direttamente” leso nei propri diritti dal reato.

Il rischio prescrizione

Il timore di prescrizione, sollevato da legali e familiari delle vittime, riguarda la possibilità che i tempi della giustizia svizzera superino i termini per i reati colposi.

Per l’omicidio colposo (Art. 117 CP), il termine di prescrizione dell’azione penale è di 10 anni. Se venisse riconosciuto il dolo eventuale (simile al caso Thyssenkrupp), il termine salirebbe a 15 anni.

Poiché tra le vittime figurano sei cittadini italiani, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo parallelo. Questo intervento mira a garantire che le prove vengano cristallizzate rapidamente, riducendo il rischio che eventuali lungaggini burocratiche in Svizzera portino all’impunità.

L’impegno del governo italiano, che ha annunciato la costituzione come parte civile e sollecitato l’intervento europeo, è in questi termini una garanzia.