Meloni: l’Italia non smette di sostenere il legittimo desiderio di libertà del popolo venezuelano (video)

Il messaggio della Premier

La presidente del Consiglio esprime soddisfazione per la liberazione di Trentini e Burlò, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il ritorno a casa dei nostri connazionali e ribadisce la vicinanza ai cittadini di Caracas

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui canali social ufficiali, personali e di Palazzo Chigi, ha espresso soddisfazione per la liberazione e il ritorno in Italia di Trentini e Burlò, raccontando anche il lavoro svolto in questi mesi per restituire ai cittadini italiani prigionieri nelle carceri venezuelani sotto il regime di Maduro.

Il testo integrale del video-messaggio

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia e che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie, che in questi mesi hanno sofferto molto e a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto» Così la premier ha iniziato il suo video-messaggio trasmesso da Palazzo Chigi.

Risultato frutto di un lavoro di mesi

«Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal Governo ma dalla rete diplomatica e dall’intelligence. E io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato, che a vario livello, hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo» ha proseguito nel suo intervento Giorgia Meloni.

Avanti con la collaborazione con Caracas

«Continueremo a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le Autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. Allo stesso modo l’Italia non si stancherà di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia» ha concluso.