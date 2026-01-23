Marina La Rosa, l’ex GF fa la statista dalla Berlinguer e dispensa “soluzioni”: “Guadagnare tutti 3000 euro al mese” (video)

Non bastava Iacchetti...

“Sarebbe meraviglioso se guadagnassimo tutti 3000 euro al mese”. Marina La Rosa, la prima vincitrice del primo Grande Fratello è la nuova opinion leader di Bianca Berlinguer. Fantastica di uno stipendio unico per tutti. Siamo a È sempre Cartabianca su Rete4. L’ex “gieffina” ha contratto il virus della tuttologia, per cui dal mondo dello spettacolo ad aspirante economista è un attimo. Ecco la novella Keynes che argomenta: “Non ci sarebbe più la corruzione. Fai il presidente del Consiglio? 3000 euro. Fai l’idraulico? 3000 euro. Fail il car chirurgo? 3000 euro”. La Berlinguer l’ha trovata e se la tiene stretta l’ex gieffina che spara zero contro Meloni. Anche se non si rende conto di quel che dice.

Marina La Rosa, l’opinionista di Bianca Berlinguer

“Sarebbe meraviglioso”, dice Marina La Rosa orgogliosa della sua ricetta economica. Non sembra che la conduttrice e Luisella Costamagna, ospite in studio, la prendano molto sul serio. La Berlinguer guarda i suoi appunti e se la ride. Costamagna sembra molto scettica, mentre Marina La Rosa prosegue a decantare la sua soluzione salvifica. Pensavamo di averle sentite tutte dopo l’abolizione della povertà di cui Di Maio ha il copyright. Invece la folla dei soloni si è arricchita di vip più o meno noti che vanno in tv ad insegnarci come dovremmo vivere. La comicità del tutto è racchiusa in questo video. Una “perla”. Del resto ha la sua ricetta anche sul Ponte sullo Stretto, si improvvisa commentatrice di questioni mediorientali. Su X gli utenti l’hanno fatta nera, mettendo in mezzo anche la trasmissione che dà spazio a esperti poco esperti. “Che strani personaggi invita la Berlinguer”, scrive un utente. “Tra lei Iacchetti due statisti che solo lei poteva scovare”.

Gli attacchi a Meloni

Nove mesi fa l’ex concorrente del GF andò in tv ad attaccare la premier Meloni: “Non mi sento tutelata dalla forze dell’ordine”. “Va a leccare le scarpe a Trump” disse sempre dalla Berlinguer. Da “Gatta morta” – come era stata definita ai tempi del GF- a opinionista. A confronto con noti giornalisti ed economisti. Ma il senso del limite dov’è finito? L’intervento più discusso fu proprio quello rivolto alla premier italiana: “Questi dazi sono un attacco contro tutta l’Europa. Macron la considera una scelta brutale, anche la Germania l’ha definito un attacco duro”. “E abbiamo la Meloni che prende appuntamento la prossima settimana a leccargli… le scarpe, perché non posso dirlo in altro modo”. I più maliziosi scrivono: Avs la candiderà?