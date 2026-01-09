La lezione dell’influencer Caccialupi ai giovani comunisti: come fate a difendere Maduro? (video)

Su Rete 4

Altro che diritto internazionale e intromissioni esterne, il governo di Nicolas Maduro era illegittimo. L’ha detto chiaro e tondo Lorenzo Caccialupi a Dritto e rovescio, smontando le critiche dei Giovani comunisti in studio, che accusavano gli Usa di avere una mentalità imperialista. “Lo sanno che Maduro non era riconosciuto neanche dal governo Biden? – ha chiesto l’influencer di destra – lo sanno che non è stato eletto in modo legittimo e che ha truccato le elezioni?”.

Poi ha ricordato che molti venezuelani sono scappati dal proprio Paese come rifugiati politici e che “l’80% della popolazione locale vive in povertà, mentre oltre il 60% ha bisogno di assistenza umanitaria”. Insomma, l’apprendista di Charlie Kirk ha dimostrato che bisogna conoscere approfonditamente i fatti prima di parlare, rischiando di ignorare una parte importante dello scenario geopolitico.

“Maduro non era riconosciuto neanche da Biden”, Caccialupi annienta i giovani comunisti

Successivamente, Caccialupi ha continuato il suo discorso chiedendo agli interlocutori se per caso conoscessero il caso di “Genesis Carmona, una manifestante che è stata uccisa nel 2014 con un colpo di pistola per aver contestato il governo Maduro” e “i crimini commessi verso l’oppositore politico Juan Requenses, imprigionato e torturato dopo un suo discorso”. E ancora: “Mi fa ridere che si parli di petrolio, quando fino a questo momento l’80% di quello venezuelano è andato alla Cina”.

Non le ha mandate a dire, anche se purtroppo poco dopo il collegamento si è interrotto. Il conduttore Paolo Del Debbio, però, si è complimentato con lui: “Per una volta che qualcuno stava dicendo una cosa intelligente”. A quanto pare, il giovane attivista di destra italiano ha dimostrato che chi difende il comunismo è figlio “di una balena con il cuore piccolo e la bocca enorme”, come canta Brunori Sas in “Figli della borghesia“.