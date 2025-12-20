Lorenzo Caccialupi, il testimonial italiano di Kirk fa un incidente a New York e gli antifa gli augurano la morte (video)

L'odio rosso

Gli estremisti di sinistra sono riusciti a dimostrare ancora una volta la loro pochezza, stavolta nei confronti di un nostro connazionale. Stiamo parlando di Lorenzo Caccialupi, il ragazzo italiano e content creator di orientamento conservatore che è riuscito a parlare con Charlie Kirk qualche tempo prima dell’omicidio. La scorsa notte, mentre si trovava a New York con degli amici, è rimasto vittima di un incidente. Sta bene e ha ricevuto il grande supporto delle migliaia di persone che lo seguono sui social, ma non sono mancati anche gli haters: qualche estremista rosso violento è riuscito persino ad augurargli il peggio, sia in pubblico sia nei messaggi privati.

Lorenzo Caccialupi, il testimonial di Kirk fa un incidente e gli antifa gli augurano il peggio

«Immagina essere così cattivo da desiderare la morte di qualcuno che nemmeno conosci. Queste persone sono il diavolo». Queste le parole che Lorenzo Caccialupi ha pubblicato in una delle sue storie Instagram, mostrando i commenti di due utenti che gli auguravano il peggio perché “reo” di aver raccontato le difficoltà a parlare in inglese con l’autista di origine asiatica alla guida del pullman. Nel primo si legge: «Perché la sua nazionalità conta? Dovrebbe colpire te, non la macchina, fascista». Ed ecco che la storia si ripete, quando gli ultraprogressisti non sanno cosa dire, ripetono a pappagallo accuse infondate per demonizzare e deumanizzare il proprio rivale. Il secondo odiatore, invece, ha scritto: «Che possa colpire te la prossima volta».