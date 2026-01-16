L’ultima miserabile polemica della sinistra contro il governo: «Scheda gli studenti palestinesi». Ma è l’ennesima bufala

Senza vergogna

Il ministero dell'Istruzione ha chiesto alle Regioni di conoscere i numeri per approntare nel modo migliore le politiche di inclusione, ma opposizione e Uds hanno preso a gridare allo scandalo. Incuranti anche del fatto che pure quando governavano loro...

L’ultima miserabile polemica sollevata dalla sinistra contro il governo riguarda gli studenti palestinesi in Italia. Il ministero dell’Istruzione ha avviato un monitoraggio della loro presenza numerica per promuovere iniziative mirate a favorirne la piena integrazione, ma nell’opposizione c’è stato chi ha preso a parlare di «schedatura» e monitoraggio politico.

La miserabile polemica della sinistra sugli studenti palestinesi

«La richiesta di censire specificamente studenti e studentesse palestinesi nelle scuole solleva interrogativi seri e legittimi. La scuola pubblica deve essere luogo di inclusione, non di schedatura su base nazionale o identitaria», ha detto la capogruppo Pd in commissione Cultura al Senato. «Ogni iniziativa amministrativa – ha aggiunto – va valutata alla luce dei principi costituzionali, della tutela dei minori e del rispetto della dignità delle persone. Su questo è necessario che il Mim faccia immediata chiarezza».

Il Mim: «Non si faccia propaganda su iniziative di accoglienza»

Il ministero dell’Istruzione ha subito chiarito che la rilevazione dei dati, chiesta agli uffici scolastici regionali, riguarda il numero degli studenti e l’ordine scolastico di frequenza, «con le stesse finalità e il medesimo format utilizzati dal precedente governo relativamente agli studenti ucraini». «Sarebbe davvero inappropriato che un’iniziativa volta ad assicurare la migliore accoglienza e integrazione nel percorso scolastico degli studenti palestinesi venisse ingiustamente strumentalizzata per finalità di propaganda», ha aggiunto in una nota il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Carmela Palumbo.

L’opposizione insiste

Eppure le polemiche sono continuate: l’Unione degli studenti è andata avanti imperterrita a parlare di «una schedatura a tutti gli effetti, che introduce nelle scuole logiche di controllo e monitoraggio politico» e il M5S, non potendo fare altro che prendere atto della precisazione del ministero, ha adombrato scarsa trasparenza nella procedura, aggiungendo che «è effettivamente comprensibile che siano sorti forti dubbi e preoccupazioni».

Il ministero chiude i giochi: «Il governo Draghi fece lo stesso per i ragazzi ucraini»

Il ministero dell’Istruzione, quindi, ha ribadito che «nessun Ufficio scolastico regionale ha richiesto la rilevazione di dati personali né l’identificazione delle studentesse e degli studenti palestinesi». «Le attività avviate hanno riguardato esclusivamente l’acquisizione di dati numerici per regione e per ordine di scuola, al fine di poter valutare l’adozione di misure di accoglienza e integrazione nel percorso scolastico. La rilevazione è volta a dare supporto alle scuole che ne avessero necessità, come fatto dal Governo Draghi nei confronti della popolazione studentesca ucraina», si legge in una nuova nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Carmela Palumbo, nella quale «si segnala, inoltre, che è in corso la diffusione su alcuni siti online di documentazione non inerente alle attività di monitoraggio e del tutto estranea alla rilevazione avviata dal Mim». «È falso affermare, quindi, che siano state avviate schedature a fronte dell’avvio di iniziative di carattere umanitario e di inclusione», ha concluso Carmela Palumbo.