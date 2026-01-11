L’Iran è una bomba pronta a esplodere, centinaia di morti: Usa pronti a un’azione in difesa dei manifestanti

Centinaia, forse fino a mille i morti già sul terreno della prima “scintilla” di rivoluzione in corso in Iran, una protesta che potrebbe esplodere in una “bomba” sia come guerra civile che come innesco di conflitti in tutta l’area circostante, con Usa e Israele pronte a intervenire. Le contestazioni scatenate dalla crisi economica con crollo del rial, inflazione galoppante e difficoltà di vita quotidiana, inizialmente pacifiche con cortei festosi, hanno visto negli ultimi giorni scontri violenti con barricate, incendi di edifici pubblici e uso di armi da fuoco da parte delle forze di sicurezza. Il governo ha imposto un blackout internet quasi totale, minacciato repressioni severe e accusato interferenze straniere, mentre il presidente Pezeshkian promette riforme economiche. Le stime sul bilancio delle vittime variano tra fonti ufficiali e indipendenti, con divergenze dovute al blackout comunicativo che ostacola le verifiche. I media statali iraniani riportano almeno 109 morti tra le forze di sicurezza da due settimane. Gruppi per i diritti umani esterni stimano 192-203 morti totali tra i manifestanti, con cifre preliminari “di massa” o fino a 2.000 nelle ultime 48 ore, non verificate indipendentemente.

Iran in fiamme, Trump alla finestra

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prepara un’azione, ma è stato avvertito del fatto che l’esercito americano ha bisogno di più tempo per prepararsi agli attacchi contro l’Iran. Lo scrive il Telegraph spiegando che al presidente Usa sono stati presentati diversi obiettivi da colpire, tra cui le forze di sicurezza responsabili della repressione delle proteste attualmente in corso nella Repubblica islamica. Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma secondo i funzionari starebbe valutando seriamente la possibilità di autorizzare un attacco in risposta alle azioni del regime iraniano contro i manifestanti. Al presidente sono state presentate diverse opzioni, tra queste quella di attacchi a siti non militari a Teheran, hanno affermato le fonti.