La minaccia
La polizia sgombera, immigrato fugge e semina il panico in diretta Rai. Salvato dai vigili (video)
Una fuga, con minacce di suicidio, forse, ha creato il panico questa mattina a Roma nel corso di una diretta Rai, mentre una giornalista Rai raccontava le operazioni di sgombero degli ex mercati generali di via Ostiense (video). Un 38enne afghano ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse e ma a quanto pare, secondo i vigili, non aveva minacciato il suicidio, come detto in un primo momento. La scena, immortalata in diretta televisiva, è stata fortunatamente notata in tempo dagli agenti della polizia locale, presenti sul posto, che sono intervenuti per bloccare l’uomo un istante prima del gesto estremo. Le procedure di identificazione e affidamento ai servizi sanitari sono ancora in corso. Nel frattempo, gli agenti coinvolti hanno incassato i complimenti di Marco Milano, segretario romano del sindacato Sulp: «Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno salvato una vita umana. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalità diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la ‘mission’ delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all’altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini».