Italian sportrait awards 2026: svelati i nomi dei candidati. Tra le nomination Sinner e Brignone

Premio dedicato allo sport

La manifestazione è giunta alla sua quattordicesima edizione. Nel nome dell'inclusione verranno celebrati gli atleti che si sono distinti in tutte le discipline, senza distinzioni tra normodotati e diversamente abili. Si vota sul sito fino al 15 febbraio

Da Jannik Sinner a Federica Brignone, passando per Mattia Furlani, Nadia Battocletti e non solo. Dai grandi campioni già affermati a livello mondiale alle giovani promesse che puntano ad arrivare a quei livelli: è variegato ma di assoluto livello la rosa degli atleti che si sono guadagnati una nomination agli Italian Sportrait Awards 2026. Il premio, giunto alla quattordicesima edizione, racchiude un anno di sport per celebrare i suoi massimi esponenti in tutte le discipline e senza distinzioni tra atleti normodotati e diversamente abili; nel nome dell’inclusione, uno dei fili conduttori della conferenza stampa che si è tenuta a Roma presso la Sala Tevere della Regione Lazio.

Borroni: atleti eccezionali

“Ci sono atleti eccezionali, dai più conosciuti ad alcuni un po’ ‘sconosciuti’ – ha esordito Paolo Borroni, presidente di Confsport Italia, nonché ideatore del premio –. Tanti atleti partiti con noi, nelle varie edizioni, tra i giovani, sono ora campioni affermati”.

Aurigemma: manifestazione che racchiude i valori dello sport

Presente anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha parlato di “edizione importante di una manifestazione che rappresenta in lungo e in largo i valori dello sport, come il rispetto, che mai come adesso è importante trasmettere ai nostri ragazzi. Sono valori importanti non solo per raggiungere traguardi nel mondo sportivo, ma anche nella vita quotidiana e nel futuro dei nostri ragazzi”.

Andreana: impegno per attività di promozione

“Il comitato paralimpico ha l’obbligo di pensare che tante persone che hanno disabilità dovrebbero avere la possibilità, un domani, di poter raggiungere gli stessi risultati degli atleti che verranno premiati – ha invece dichiarato Giuseppe Andreana, presidente del Cip Lazio -. Per questo, il comitato regionale si impegna con attività di promozione con la collaborazione di tutti gli altri interlocutori”.

Nella top uomini anche Paltrinieri. In top donne Paolini

Oltre a Sinner e Furlani, nella categoria “Top uomini” figurano anche Simone Barlaam, Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri, mentre la categoria “Top donne” vede anche Antonella Palmisano, Jasmine Paolini e Sofia Raffaeli. Ma non solo, perché tra le categorie individuali ci sono anche quella “Rivelazione”, sia uomini (tra i nominati anche Simone Cerasuolo e Andrea Dallavalle) che donne (in cui spiccano Sara Curtis, Erika Saraceni e Assunta Scutto), e quella “Giovani”, anche in questo caso sia uomini (tra cui Carlos D’Ambrosio e Filippo Pelati) che donne (tra cui Kelly Doualla, Alessandra Mao e Tara Dragas).

Votazioni aperte fino al 15 febbraio

Ma verranno premiati anche i team, sia maschili (dalla sciabola paralimpica alla Coppa Davis, oltre al volley) che femminili (anche in questo caso Nazionale di volley, il tennis con la Billie Jean King Cup ma non solo), ma anche misti, come Sara Errani e Andrea Vavassori e Stefani Constantini e Amos Mosaner nel curling. Le votazioni sono aperte fino al 15 febbraio sul sito internet del Premio, con i vincitori che verranno premiati il 16 marzo con una cerimonia al The Village di Parco de’ Medici a Roma.