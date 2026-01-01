«Inizio d’anno terribile» ad Amsterdam: brucia la storica chiesa di Vondelkerk, crolla il campanile. La struttura a rischio implosione (video)

Fiamme monumentali

Un incendio devastante distrugge il monumento del 1872 nel cuore della capitale olandese: evacuate decine di case e un intero quartiere sotto choc per la perdita di un luogo simbolo della città

Un risveglio drammatico per la capitale olandese: in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, gioiello architettonico risalente al 1872, è stata devastata da un imponente incendio divampato subito dopo la mezzanotte. Il rogo, visibile da gran parte della città, ha già causato il crollo totale del campanile e minaccia di far implodere l’intera struttura di 154 anni, definita ormai «impossibile da salvare» dalle autorità locali. Mentre decine di abitazioni sono state evacuate, e i servizi di emergenza lavorano senza sosta nel cuore di Amsterdam, il sindaco Femke Halsema ha parlato di un «inizio d’anno terribile» per il patrimonio monumentale e la sicurezza dei residenti.

Brucia la storica chiesa nel centro ad Amsterdam, crolla il campanile

Secondo quanto riferiscono i media olandesi il campanile è crollato completamente a causa di un incendio che si è sviluppato dopo la mezzanotte di ieri. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme. A causa dell’incidente, le cui cause non sono ancora state chiarite, è stato dichiarata un’emergenza regionale e diverse decine di abitazioni sono state evacuate. Tutte le strade circostanti sono state chiuse. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e stanno tentando di spegnere l’incendio utilizzando l’acqua dell’adiacente Vondelpark. Ma al momento i vigili del fuoco non possono entrare nell’edificio a causa del rischio di crollo.

Rischia di crollare l’intera chiesa

I video che circolano sui social media mostrano le fiamme spettacolarmente drammatiche che avvolgono la guglia. La chiesa «non può essere salvata» e «l’intera struttura potrebbe crollare», ha affermato un portavoce della Regione di sicurezza di Amsterdam-Amstelland. Alle 2.30 del mattino, l’incendio non si placava ed è stato diramato un avviso nazionale per avvisare la popolazione locale della presenza di fumo intenso. «È un edificio storico molto grande. C’è molto legno e il vento permette al fuoco di propagarsi facilmente e ampiamente», ha detto il portavoce all’agenzia di notizie olandese Anp. «È un inizio d’anno terribilmente brutto e drammatico».

La preoccupazione del sindaco di Amsterdam

«Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale», ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. «La nostra prima preoccupazione e priorità sono l’incolumità e il benessere dei cittadini e la salvaguardia delle case dei residenti più prossimi». La chiesa, situata nel centro della città, vicino a Leidseplein, il quartiere della vita notturna più famoso d’Olanda, risale al 1872. Si trova a pochi passi dal famoso Rijksmuseum e dal Museo Van Gogh.

E mentre i vigili del fuoco continuano a pompare acqua dal vicino Vondelpark per domare gli ultimi focolai, Amsterdam si interroga sulle cause di un disastro che ha cancellato uno dei suoi profili più iconici. Con il rischio di crolli strutturali ancora elevatissimo, l’area attorno a Leidseplein resterà interdetta fino a nuovo ordine, lasciando i residenti e i turisti di fronte allo scheletro annerito di un monumento che per oltre un secolo è stato il simbolo del quartiere. Le indagini per accertare l’origine del rogo inizieranno non appena la struttura sarà messa in sicurezza. Ma per la capitale olandese il danno al patrimonio storico appare già incalcolabile.