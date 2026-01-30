In viaggio per La Spezia con Marinetti, Marconi e la contessa di Castiglione. Con Sylos Labini stasera su Rai3

Radix, puntata imperdibile

Dopo Lecce ecco La Spezia: è la Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini nella sesta puntata di Radix, in onda su Rai3 venerdì 30 gennaio alle 23.10. Città centrale per la Liguria, è un crocevia unico tra tradizione marittima e innovazione tecnologica. Affacciata sul celebre Golfo dei Poeti e porta d’accesso alle Cinque Terre, La Spezia custodisce un’anima industriale e militare profondamente radicata, grazie all’Arsenale e alla grande storia della cantieristica navale.

La Spezia, romanticismo e modernità

Una città con un suo fascino che incanterà chi non l’ha ancora visitata. Un luogo che unisce romanticismo e modernità. Per cui “Radix” fornirà l’opportunità con una guida come Sylos Labini di entrare nelle pieghe di La Spezia, accompagnato dal vice-direttore del Giornale, Francesco Maria Del Vigo, spezzino doc, dal contrammiraglio Silvano Benedetti e da Armando Napoletano firma del Secolo XIX.

Marconi, Marinetti e…Con Sylos Labini a La Spezia

La Spezia, città di grandi personalità: tra i personaggi che l’hanno segnata spicca Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione, una delle donne più affascinanti dell’Ottocento. Inviata a Parigi dal cugino Cavour in una missione segreta — sedurre Napoleone III per sostenere l’unificazione italiana. Personaggio unico e fascinoso.

Un altro protagonista legato alla Spezia è Guglielmo Marconi, padre della telegrafia senza fili. Fu proprio nel Golfo che, grazie alla collaborazione con la Marina Militare italiana, condusse alcuni dei suoi primi esperimenti che avrebbero cambiato per sempre il mondo.

Radix venerdì su Rai3

E poi Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, che trovò in La Spezia una perfetta incarnazione della propria poetica: macchine, energia, velocità. Qui, nella base degli idrovolanti, inventò l’Aeropittura e l’Aeropoesia, istituì il Premio di Pittura del Golfo e compose l’“Aeropoema del Golfo della Spezia”. Senza dimenticarci di Coriolano Perioli, protagonista dello scudetto dimenticato dello Spezia calcio, deportato a Mauthausen dove morirà per aver messo in salvo molti connazionali dalla furia nazista.

Alla fine della puntata in studio il conduttore incontrerà Francesca Barbi Marinetti, nipote del fondatore del Futurismo, accompagnato dalle musiche del maestro Sergio Colicchio. Per Marinetti La Spezia rappresentava perfettamente l’ideale futurista di modernità e slancio verso il futuro.