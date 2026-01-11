Il macabro mistero del paesino toscano dove sono morte 14 persone in 9 giorni. Il sindaco: “Peggio del Covid”

Castiglion Fiorentino

“Colgo l’occasione per esprimere le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, e non sono state certo poche, che nei primi 9 giorni di quest’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. É una media di decessi fuori dal normale, in considerazione delle 133 persone che in tutto l’anno appena trascorso ci hanno lasciato”, scrive su Instagram il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, a capo di in comune di 13 mila anime nella provincia di Arezzo. Ha messo a referto quattordici decessi nel giro di 9 giorni: nel 2025 ne erano stati registrati in media 1 ogni 3. Secondo il sindaco, come riporta il Corriere della Sera, i dati sono superiori anche a quelli del periodo più tragico della pandemia. “Ho l’abitudine di partecipare ai funerali per dare sostegno ai familiari, in questi giorni ho cercato di essere sempre presente ma non è stato possibile- racconta- I 4 posti della Misericordia dove si espongono le salme erano tutti occupati, altre due persone erano in attesa nel carro funebre. Cose mai viste nei miei 12 anni da sindaco. In alcuni casi erano largamente annunciati, anche se hanno avuto una accelerazioni impreviste, altri riguardano persone poco più che sessantenni, apparentemente in buona salute, che dopo un iniziale malessere sono morte nel giro di pochi giorni”. Casualità, influenza, freddo improvviso? “Non voglio parlare di connessioni con forme virali, non ho alcun elemento per farlo e aspetto un contatto con la Asl. E’ vero che quest’anno siamo davanti a una influenza aggressiva, e che sono giorni di grande freddo, ma per collegarli a questi numeri serve un salto logico importante. Speriamo finisca tutto presto”. Ma ammette: “Anche in altri comuni si sono registrati molti decessi”.