I leader Ue a Trump: “La Groenlandia è del suo popolo, massimo sforzo con Usa e Nato sulla sicurezza”

La dichiarazione congiunta

Nessuna rottura con gli Usa, mano tesa alla Nato sulla necessità di garantire la sicurezza in quella zona artica del mondo, ma anche rispetto della sovranità del territorio su cui Donald Trump sostiene di avere interessi strategici. “La Groenlandia appartiene al suo popolo”, è la posizione presa dai leader europei (Giorgia Meloni), Francia (Emmanuel Macron), Germania (Friedrich Merz), Polonia (Donald Tusk), Spagna (Pedro Sánchez), Regno Unito (Keir Starmer) e Danimarca (Mette Frederiksen) sulle rivendicazioni americane nell’Artico. Nella nota congiunta i leader affermano che “la sicurezza artica rimane una priorità chiave per l’Europa e per la sicurezza internazionale e transatlantica” e sottolineano che la Nato ha chiarito che la regione artica è prioritaria, con gli Alleati europei che “stanno intensificando la presenza, le attività e gli investimenti per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari”.

Groenlandia, la posizione dei leader della Ue

I leader ricordano inoltre che “il Regno di Danimarca – inclusa la Groenlandia – fa parte della Nato” e ribadiscono che “la sicurezza nell’Artico deve essere ottenuta collettivamente, insieme agli alleati della Nato”, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini: “Questi sono principi universali, e non smetteremo di difenderli”.

I leader evidenziano anche il ruolo degli Stati Uniti come “partner essenziale in questo impegno”, sia come alleato Nato sia attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951. Ribadiscono infine che “spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che le riguardano”.

Fidanza: “Il Venezuela è una questione diversa”

“Venezuela e Groenlandia sono casi diversi, evidentemente. Mentre da un lato abbiamo uno Stato narco-terrorista guidato da un dittatore sanguinario, dall’altro abbiamo un territorio autonomo che fa parte di una democrazia, come la Danimarca, membro dell’Unione Europea e della Nato. Noi siamo una democrazia che fa parte dell’Unione Europea e della Nato quindi evidentemente difendiamo la sovranità danese sulla Groenlandia”, ha dichiarato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, intervenendo questa mattina in diretta ai microfoni di “Radio anch’io” su Radio 1.

”Dopodiché si pone un tema enorme, che l’Occidente nel suo complesso ha sottovalutato completamente: l’Artico purtroppo oggi è il terreno di pesca di russi e cinesi in particolar modo che hanno una presenza militare e geostrategica in quell’area che è pesantissima. Noi riteniamo che si debba rafforzare la postura dell’Occidente e dell’Europa nell’Artico attraverso un lavoro fatto dentro l’attuale quadro, quindi con la Danimarca, ovviamente non attraverso l’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti, che non è per noi accettabile”.