“I Am Giorgia” conquista l’America: l’autobiografia di Meloni tra i libri più venduti

Prefazione di Trump junior

Superate le ventimila copia negli States. Il testo della presidente del Consiglio popolare anche in Gran Bretagna e India

“I Am Giorgia”, la versione americana dell’autobiografia di Giorgia Meloni, conquista anche l’America. Il libro tradotto in lingua inglese, con la prefazione di Donald Trump junior, risulta tra i più venduti su Amazon .

Il successo in America

L’edizione in lingua inglese, con la prefazione di Donald Trump Jr., è stata pubblicata da Skyhorse Publishing e ha ottenuto visibilità, diventando un “bestseller internazionale” disponibile in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’India.

Sebbene i dati precisi per il mercato USA non siano disponibili pubblicamente, si sa che la prima stampa (First Print) dell’edizione inglese, pubblicata da Skyhorse Publishing, è stata di 10.000 copie.

Il libro sinora negli Stati Uniti ha venduto circa ventimila copie.

Un bestseller da 300mila copie

L’edizione italiana originale del libro, “Io sono Giorgia”, ha venduto oltre 150.000 copie nel suo primo anno di pubblicazione, diventando un bestseller in Italia. Ma è diventato un successo ancora più importante raggiungendo le trecentomila copie nel tempo.

Il successo su Amazon

Il libro della presidente del Consiglio ha avuto uno straordinario successo su Amazon, divenuto il veicolo principale di distribuzione. Risulta ancora il testo più venduto nella sezione saggistica. E la piattaforma americana contiene una serie di novità interessanti che dimostrano come il successo del testo autobiografico della premier non sia un caso. Ad esempio, i libri di Aldo Cazzullo, in particolare quello su San Francesco d’Assisi, hanno sostanzialmente lo stesso rito di vendita. Cosi come alcune sorprese, come il libro Turchese non meno di sette pubblicato proprio da Amazon e scritto da Giuseppe Femia.

L’ostracismo dei librai di sinistra

Quando il libro venne pubblicato in Italia molti librai di “sinistra” si rifiutarono di acquistarlo. Una mossa stupida ma che ha contribuito a creare pubblicità e curiosità. Non a caso Io sono Giorgia è ormai un sempreverde. Si vende ogni anno.