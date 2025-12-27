“Io sono Giorgia” resiste al tempo: supera le trecentomila copia, ancora tra i più letti nel 2025

Il libro di Meloni

Il bestseller del presidente del Consiglio è ancora un volume molto acquistato a 4 anni di distanza dalla sua pubblicazione

Dopo oltre 4 anni , “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Meloni, continua a essere uno dei libri più venduti su internet. E chiude il 2025 superando di gran lunga la soglia complessiva delle 100mila copie, un risultato incredibile considerando, purtroppo, che il mercato editoriale è in crisi da anni.

Io sono Giorgia

“Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” (Rizzoli) è stato un best seller in Italia ed è diventato un fenomeno editoriale. Il libro ha venduto oltre trecentomila copie, ma è ancora più eclatante che nel 2025 il libro, uscito il 2021, abbia venduto ben diecimila copie solo in Italia.

Tradotto negli Usa e in Europa

Con il titolo I Am Giorgia: My Roots, My Principles, l’edizione in lingua inglese è stata pubblicata il 17 giugno 2025 dalla casa editrice statunitense Skyhorse Publishing. Questa versione è particolarmente nota per la prefazione scritta da Donald Trump Jr.

C’è la traduzione in spagnolo, Yo soy Giorgia: Mis raíces, mis ideas, questa versione è stata distribuita per il mercato ispanico, e quella tedesca, Ich Bin Giorgia.

Gli altri successi editoriali

Tra gli altri successi editoriali, Spera. L’autobiografia di Papa Francesco: Uno dei libri più venduti dell’anno, balzato in vetta alle classifiche fin dalla sua uscita in primavera. Cesare. La conquista dell’eternità di Alberto Angela: Un successo costante che ha dominato le classifiche di saggistica storica. Francesco. Il primo italiano di Aldo Cazzullo, dedicato a San Francesco d’Assisi.

Le sorprese dell’autopubblicazione su Amazon

Il 2025 conferma la nuova tendenza delle autopubblicazioni su Amazon. Il caso Vannacci, nel 2024, fu clamoroso. Tra i libri più apprezzati e pubblicati dalla società di Jeff Bezos, c’è Turchese non meno di sette, il libro scritto da Giuseppe Femia, che sta riscuotendo tanti consensi. Il vantaggio per gli autori è anche l’accorciamento notevole dei tempi di pubblicazione. Con un editing più immediato e disponibile.