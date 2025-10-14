Il post su Truth
“‘Io sono Giorgia’ è una grande ispirazione per tutti”: Trump testimonial speciale dell’edizione Usa del libro di Meloni
Dopo aver venduto oltre 150 mila copie, essere diventato un best seller in vetta alle classifiche italiane per mesi, essere stato tradotto in lingua spagnola, francese, tedesca e greca, il libro scritto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” attraversa l’oceano e arriva in America. E proprio nei giorni in cui il volume è in uscita in lingua inglese nelle librerie Usa, un lettore d’eccezione invita i suoi seguaci su Truth a leggerlo e acquistarlo: il presidente Donald Trump.
In un messaggio postato sul suo profilo social, con tanto di foto della copertina, il Presidente Usa scrive: “Giorgia Meloni, la GRANDE Primo Ministro d’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee’. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le ha dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. È un’ispirazione per tutti”.
Pronto il ringraziamento della premier Meloni, che ieri ha visto Trump a Sharm el Sheik in occasione della storica firma dell’accordo di pace a Gaza: “Molto gentile, amico mio. Penso sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni, per giudicare se sei sincero nel tuo percorso politico”, scrive la presidente del Consiglio italiano su Instagram condividendo l’immagine del post di Trump. A firmare l’introduzione della versione inglese di Io sono Giorgia, è Donald Trump jr. Oltre agli Usa il libro uscirà a breve anche in India, in lingua inglese, con la prefazione del primo ministro Modi.