I libri più venduti e letti su internet: “Io sono Giorgia” è diventato un bestseller internazionale

La curiosità

Bene anche i testi di Papa Francesco, mentre si attende la pubblicazione dell'enciclica di Prevost. Resiste il cartaceo e resistono, per fortuna, le librerie

C’è anche e ancora, “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Meloni, tra i libri più venduti e letti su internet. Un long-time che, dopo quattro anni, resiste, ed è stato tradotto in diverse lingue e che recentemente è stato pubblicato negli Stati Uniti.

I libri più letti tra quelli dei politici: male Schlein

L’autobiografia di Meloni, uscita il 2021, vendette all’inizio ben centomila copie. E risulta ancora nella top ten dei testi dei politici più letti su Amazon. Bene anche “Il mondo al contrario” che rivelò al pubblico il generale Roberto Vannacci, poi diventato europarlamentare della Lega. Un libro autoprodotto che, in pochissimi giorni, vendette centomila copie per il battage mediatico.

“L’imprevista” di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, invece, non tira e non risulta tra i venti testi più letti e comprati sulla rete.

I successi di Papa Francesco

Papa Francesco è ancora uno degli “scrittori” più amati. Tre suoi testi figurano nei trenta libri più letti e venduti. “365 pensieri e parole per non arrendersi mai” (edito da Sperling Kupfer Editore), “Life. La mia storia nella Storia” (edito da Harper Collins), e l’autobiografia edita da Libreria Pienogiorno vendono continuamente.

Nella sezione psicologia, in testa c’è “Il manuale dei disturbi di personalità“, edito da Raffaello Cortina, scritto da Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione.

La versione kindle non sorpassa il cartaceo

Per quanto le versioni kindle (informatiche) vendano bene il fascino del cartaceo resiste all’usura del tempo. Ma oltre alla rete, che in ogni ambito commerciale ha insidiato le vendite, resistono per fortuna ancora le librerie.

Il prossimo successo? L’enciclica di Prevost

Librai reali e virtuali attendono con ansia l’uscita della prima enciclica di Robert Prevost, alias Papa Leone XIV, che molti prevedono possa essere pubblicata entro la fine dell’anno. Sarà certamente un successo planetario, anche se ovviamente ancora non si conoscono argomenti e tesi.