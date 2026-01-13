Harry Potter chi? Arriva a Roma Supermagic Elementi: il più grande spettacolo di magia d’Europa

All'Auditorium Conciliazione

Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, con un’edizione sorprendente e piena di meraviglia per vivere un’indimenticabile esperienza teatrale, sospesa tra sogno e realtà, dove tutto è possibile. Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospita la 22ª edizione di questo evento che ogni anno incanta migliaia di spettatori con due ore di magia dal vivo. Il titolo di quest’anno è ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell’arte magica con illusioni spettacolari e performance mozzafiato.



Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori entusiasti nelle precedenti edizioni, Supermagic è stato riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques il “Migliore spettacolo di magia”, uno spettacolo unico nel suo genere, spesso imitato ma mai eguagliato che ospita nel suo palinsesto i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo.

Supermagic Elementi è un’esperienza che va oltre lo spettacolo, un’occasione per riscoprire la meraviglia autentica, quella che colpisce gli adulti e affascina i bambini. Si tratta di un momento da condividere in famiglia o con gli amici, in una delle location più suggestive della Capitale con un cast semplicemente straordinario che quest’anno vedrà partecipare talenti della magia da ben sette nazioni con 16 artisti di fama internazionale.

Arriva direttamente dal Canada Darcy Oake, considerato uno degli illusionisti più innovativi al mondo, vincitore di prestigiosi premi come il Mandrake d’Or a Parigi e noto per le sue apparizioni televisive, tra cui Britain’s Got Talent (oltre 200 milioni di visualizzazioni). Oake, che si è esibito anche nei palcoscenici di Broadway, ha incantato il pubblico grazie al suo approccio contemporaneo originale, che rinnova la figura dell’illusionista, e al suo stile unico, capace di trasformare ogni numero in un’esperienza intensa e coinvolgente. Nella sua esibizione l’impossibile prende vita davanti agli occhi degli spettatori, con una sfida spettacolare ad altissima tensione.

Tedesco è invece il giovanissimo prestigiatore Maurice Grange, attuale campione europeo di manipolazione. La sua esibizione è il frutto di dedizione, passione e instancabile allenamento, qualità che gli permettono di destreggiarsi con straordinaria abilità in questa difficile arte. Con eleganza e precisione, trasforma ogni gesto in pura meraviglia, regalando agli spettatori l’emozione autentica dello stupore e della magia impossibile, e sorprendendo con la sua originale interpretazione.

Dalla Francia arriva Xavier Mortimer, artista visionario e originale illusionista, straordinariamente creativo anche sui social, dove trasforma l’arte della magia in emozione digitale e la riporta dal mondo virtuale al palcoscenico reale. Vincitore del Mandrake d’Or e più volte premiato dal Las Vegas Review Journal come “Best Magic Show”, conquista il pubblico con numeri di magia eccezionalmente originali, capaci di suscitare stupore e rendere ogni esibizione un’esperienza indimenticabile. Con le sue meravigliose illusioni, conduce lo spettatore in un mondo incantato e affascinante, dove la fantasia prende vita e la realtà si trasforma in sogno.

Il fascino nordico della Finlandia è presente in Jay & Jade Niemi, una coppia di charme che rende ogni performance unica ed incantevole. Jay raffinato prestigiatore finlandese, è noto per le sue esibizioni nei più prestigiosi spettacoli e varietà internazionali, che emozionano ogni anno milioni di spettatori con apparizioni impossibili di colombe e splendidi pappagalli. Sul palco mostrerà una magica intesa con i suoi eccezionali assistenti alati e, insieme con la sua compagna Jade, darà vita a un momento sospeso tra il possibile e l’impossibile.

Non poteva poi mancare a Supermagic il brillante illusionista tedesco Topas, vincitore di numerosi premi e due volte campione del mondo di magia. Con oltre vent’anni di carriera, ha conquistato il pubblico internazionale con spettacoli che intrecciano tecnica impeccabile, creatività, musica e innovazione. Il suo stile unico fonde virtuosismo tecnico e straordinari effetti per creare esperienze indimenticabili. Si esibisce con le sue ultime creazioni di sorprendente originalità, arricchite dalla sua capacità di trasformare la musica in magia, dando vita a momenti unici, coinvolgenti e assolutamente inimitabili.

L’Italia sarà rappresentata da due nomi d’eccezione: Paolo Carta & Sara. Paolo è un brillante illusionista e inventore di straordinarie illusioni, Cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, ha collaborato come consulente magico per grandi musical e spettacoli. Insieme a sua moglie Sara conquistano il pubblico di tutto il mondo con creatività, inventiva e sorprendente capacità di meravigliare. Presentano le loro ultime creazioni, che trasporteranno gli spettatori in un futuro sorprendente e magico, dove effetti innovativi e momenti di pura meraviglia offrono un’esperienza unica e indimenticabile.

L’altro talento italiano in programma è il giovane prestigiatore Matteo Fraziano, vincitore di Tu Sì Que Vales nel 2024. Con una passione per la musica e l’illusionismo fin dall’infanzia, ha sviluppato uno stile unico che rinnova in chiave moderna e coinvolgente l’antica arte delle ombre cinesi. Il suo talento lo ha portato sui palchi internazionali e nei più importanti show televisivi. Nelle sue esibizioni la luce si trasforma in emozione, ogni gesto diventa magia, evocando sogni e ricordi e dando l’illusione che l’ombra prenda vita.

Un tocco di comicità sarà invece portato da Jimmy Delp, bizzarro prestigiatore comico francese, vincitore di numerosi premi e vicecampione di Francia di magia. Si è esibito in teatri e festival di tutto il mondo, dalla Corea del Sud fino a Hollywood. Dotato di un talento unico nel sorprendere e divertire, il suo personaggio surreale e imprevedibile porta in scena un’originale fusione di illusionismo e comicità visuale. Tra gag irresistibili e magie sorprendenti, cattura il pubblico con uno spettacolo unico, divertente e indimenticabile.

A guidare questo grande evento, ancora una volta, sarà Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic. Noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione sin da bambino, Remo è un raffinato prestigiatore ed ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Grazie alla sua maestria dà vita a un esperimento unico, un’esperienza magica che unisce l’incanto della magia alla sua essenza più autentica, trasformando questo evento in un punto di riferimento assoluto per gli esperti ed appassionati di magia.

E infine, per chi volesse vivere l’evento in modo ancora più esclusivo, viene proposta la Supermagic VIP Experience: un percorso magico riservato, che include i migliori posti di Poltronissima, un ingresso anticipato con rinfresco di benvenuto, uno spettacolo riservato a distanza ravvicinata, la visita al backstage guidata da un artista di Supermagic, una locandina autografata dal cast dello spettacolo e un regalo da esclusivo da collezione. Un’occasione irripetibile per scoprire i segreti del mondo magico da dietro le quinte.

Dopo Roma, lo spettacolo proseguirà al Teatro Alfieri di Torino dal 13 al 15 febbraio.