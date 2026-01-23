Groenlandia, Rutte incontro la Frederiksen: “Piena sintonia nell’Alleanza atlantica” e accordo diplomatico

La questione artica

"La Danimarca-ha detto il segretario Nato- continua a fornire contributi solidi alla nostra sicurezza condivisa e sta aumentando gli investimenti per fare ancora di più"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha incontrato questa mattina a Bruxelles la premier danese Mette Frederiksen, sottolineando la cooperazione sull’Artico e il rafforzamento della deterrenza dell’Alleanza, dopo l’annuncio di un quadro negoziale concordato con il presidente Usa Donald Trump per un possibile futuro accordo sulla Groenlandia. In un messaggio pubblicato su X, Rutte ha scritto: “È stato un piacere vedere questa mattina a Bruxelles la premier danese Mette Frederiksen. Stiamo lavorando insieme per garantire che tutta la Nato sia sicura e protetta e costruiremo sulla nostra cooperazione per rafforzare la deterrenza e difesa nell’Artico. La Danimarca continua a fornire contributi solidi alla nostra sicurezza condivisa e sta aumentando gli investimenti per fare ancora di più”.

L’incontro e i tentativi di distensione

L’incontro arriva dopo che Rutte e il presidente statunitense Trump, a margine del World Eonomic Forum di Davos, hanno annunciato di aver concordato un quadro per avviare negoziati su Groenlandia e sicurezza artica, in un contesto di forti tensioni diplomatiche tra Washington e Copenaghen sulle ambizioni americane sull’isola autonoma danese. Negli ultimi giorni la Nato e diversi governi europei hanno ribadito l’importanza strategica dell’Artico e la necessità di un approccio coordinato tra alleati, mentre la Danimarca e la Groenlandia hanno riaffermato che ogni discussione dovrà avvenire nel rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Regno di Danimarca.

Lunedì prossimo, 26 gennaio, il Segretario generale della Nato, interverrà davanti alla commissione per gli affari esteri (AFET) e alla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo a Bruxelles.

La necessità di un accordo diplomatico

Le iniziative del segretario generale della Nato confermano la necessità di un accordo diplomatico all’interno dell’alleanza atlantica. E Rutte si sta muovendo proprio in questa direzione, come conferma il bilaterale con la premier danese avvenuto dopo Davos e in un clima di piena concordia.