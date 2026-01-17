Groenlandia, mossa a sorpresa di Trump: dazi a 8 Paesi europei (ma non all’Italia)

L'annuncio

L’amministrazione Trump imporrà dall’1 febbraio dazi del 10 per cento a tutti i Paesi europei che di recente si sono recati in Groenlandia «per scopi ignoti», tariffa che aumenterà al 25 per cento il prossimo 1 giugno se non venisse trovato un accordo per «l’acquisto completo e totale» del territorio autonomo danese. Lo ha annunciato in un post su “Truth” Donald Trump, specificando che i dazi colpiranno Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia.

Trump, la Groenlandia e la minaccia a 8 Paesi Ue

«È tempo che la Danimarca restituisca» la Groenlandia, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d’America, aggiungendo che gli Usa hanno «sovvenzionato per anni la Danimarca, e tutti i Paesi dell’Unione europea, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco!», ha scritto Trump, sottolineando che «Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’e’ nulla che la Danimarca possa fare al riguardo».

Il presidente Usa si è quindi detto infastidito dalle missioni effettuate in Groenlandia dai Paesi europei che intende colpire con dazi: «Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco molto pericoloso, hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile», ha scritto, aggiungendo che «al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, è imperativo che vengano adottate misure severe affinche’ questa situazione potenzialmente pericolosa termini rapidamente e senza incertezze».

La posizione italiana: truppe nell’Artico solo nella cornice Nato

I dazi non colpiranno quindi il nostro Paese. Giorgia Meloni ha spiegato la linea di Roma sull’Artico in chiusura della sua visita a Tokyo. Una presenza italiana in Groenlandia si potrà valutare, ma nella cornice Nato, senza l’idea di muoversi con «intenti divisivi» rispetto agli Usa di Donald Trump, che sì ha metodi «assertivi» ma non tanto da arrivare a «un intervento militare di terra».

Le grandi manovre di Danimarca, Francia e altri Paesi Ue

In queste ore, aerei da combattimento danesi e un aereo da rifornimento francese hanno effettuato un volo di addestramento nello spazio aereo della Groenlandia. Lo ha riferito lo stato maggiore delle Forze armate della Danimarca.

«Due caccia danesi F-35 e un aereo da rifornimento francese Mrtt hanno svolto una missione di addestramento programmata nel sud-est della Groenlandia», ha dichiarato l’istituzione in un comunicato. L’obiettivo dell’esercitazione era quello di praticare operazioni congiunte con rifornimento in volo, rotte di lunga distanza e di garantire la sicurezza nelle severe condizioni dell’Artico, ha aggiunto. Le Forze Armate danesi hanno sottolineato che i voli di addestramento continueranno nel corso del 2026.