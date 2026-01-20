Groenlandia, l’appello di von der Leyen agli Usa: “No a spirali pericolose, rafforziamo l’amicizia”

La presidente Ue

La sovranità danese non è negoziabile. Per la leader europea è necessario recuperare la ragionevolezza. Critiche ai dazi di Trump

L’Europa non vuole entrare in conflitto con gli Usa, amici storici, ma non potrà consentire l’annessione della Groenlandia. È questo il senso dell’intervento di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

Le parole di von der Leyen

“Consideriamo il popolo degli Stati Uniti non solo nostri alleati, ma nostri amici. E trascinarci in una pericolosa spirale discendente aiuterebbe solo i nemici stessi che entrambi ci impegniamo così tanto a tenere fuori dal nostro panorama strategico”, ha detto la presidente della Commissione Ue.

“L’Europa sta preparando la propria strategia di sicurezza, che prevediamo di pubblicare entro la fine dell’anno”, ha annunciato von der Leyen, aggiungendo che “come parte di ciò, stiamo aggiornando la nostra strategia artica. Al centro di tutto ci sarà un principio fondamentale: sono i popoli sovrani a decidere del proprio futuro”.

“Sovranità danese intoccabile”

La presidente della Commissione ha elencato alcuni elementi della strategia artica europea. In primis, von der Leyen ha ribadito la “piena solidarietà con la Groenlandia e il Regno di Danimarca”, specificando che “la sovranità e l’integrità del loro territorio non sono negoziabili”. Poi ha annunciato che l’Ue sta “pianificando un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia. Lavoreremo fianco a fianco con la Groenlandia e la Danimarca per capire come poter sostenere ulteriormente l’economia locale e le infrastrutture”.

“Lavorare insieme per la sicurezza artica”

Von der Leyen ha aggiunto che “bisogna lavorare con gli Stati Uniti e tutti i partner per la sicurezza artica più ampia. Questo è chiaramente nel nostro interesse comune, e intensificheremo i nostri investimenti. In particolare, ritengo che dovremmo utilizzare l’aumento della spesa per la difesa europea per sviluppare una capacità di rompighiaccio e altri equipaggiamenti vitali per la sicurezza artica”. Infine, “nello stesso spirito”, von der Leyen ha spiegato che l’Ue deve “collaborare con tutti i nostri partner regionali per rafforzare la nostra sicurezza comune. Per questo esamineremo come rafforzare le nostre partnership di sicurezza con paesi come Regno Unito, Canada, Norvegia, Islanda “.

I dazi un errore

La presidente Ue ha parlato anche dei nuovi dazi annunciati da Trump. “I dazi aggiuntivi proposti sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data”, ha affermato Von der Leyen, ricordando che “l’Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio ” e che “in politica, come negli affari, un accordo è un accordo”.