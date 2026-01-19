Fuga dalla Groenlandia: la Germania batte subito in ritirata e riporta a casa i suoi 15 soldati. Effetto-Trump?

Il duello Usa-Ue

Se non è una figuraccia, sembra quantomeno una vicenda inquietanti. Quindici soldati tedeschi arrivano in Groenlandia in missione, il tempo di accendere i termosifoni nella base e ripartono, richiamati in patria. Ed ecco che sul “giallo” dei 15 soldati della Bundeswehr che hanno già lasciato la Groenlandia, guarda caso dopo le minacce di ritorsione di Trump sui dazi, si discute in tutte le cancellerie mondiale. L’indietro tutta sarebbe arrivato da Berlino domenica mattina: la squadra di esplorazione della Bundeswehr ha lasciato la Groenlandia domenica pomeriggio, come riportato dalla Bild, che poi ha parzialmente modificato la versione sostenendo che il rientro era pianificato e che non avrebbe collegamento con le minacce di Trump.

Groenlandia, il ritiro dei soldati tedeschi

Bild ha avvistato i 15 soldati, guidati dal contrammiraglio Stefan Pauly, all’aeroporto di Nuuk, pronti a imbarcarsi su un Boeing 737 dell’Icelandair per fare ritorno in Germania e nessuna spiegazione sarebbe stata data alle truppe. I 15 soldati hanno lasciato l’isola artica con un volo civile diretto a Copenaghen. In risposta alla missione dei Paesi europei, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei giorni scorsi aveva minacciato di imporre tariffe del 10% ai Paesi partecipanti. I dazi saliranno al 25% a partire dal 1° giugno. Ciò varrebbe fino a quando i capi di Stato europei accetteranno il piano statunitense e “si raggiungerà un accordo sull’acquisto della Groenlandia”.

Oltre alla Bild, anche Der Spiegel scrive, citando la Reuters, che un portavoce avrebbe detto che la missione non è stata cancellata, ma che la ricognizione è stata completata come ordinato. Il ministero della Difesa federale ha sottolineato che il giro di ricognizione è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche e i militari sono rientrati questo pomeriggio. Ma anche in questo caso, la domanda sorge spontanea: ma pensavano di trovare lettini e creme abbronzanti in Groenlandia?