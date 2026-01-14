Giustizia impazzita. Immigrato stupra una bambina di 10 anni e la mette incinta: sentenza soft con sconto di pena

A Brescia

Lei è una bambina di dieci anni, lui un immigrato adulto, un bengalese, che in un centro di accoglienza commette uno stupro (anche se poi sosterrà che lei fosse consenziente) e la mette incinta. Siamo nell’estate del 2024, il 29enne è ospite nel centro di accoglienza per migranti di San Colombano di Collio (Brescia), conosce una donna adulta, mette incinta sua figlia. La vicenda emerge quando la piccola accusa dolori addominali ed è ricoverata, portando all’arresto immediato dell’uomo, che ha ammesso i fatti. Ieri la sentenza: cinque anni, quasi un buffetto sulla guancia per l’immigrato, da parte del tribunale di Brescia. Secondo quanto riportato dalla stampa, la giudice ha riqualificato il reato da “violenza sessuale” (art. 609-bis c.p.) ad “atti sessuali con minore di 14 anni” (art. 609-quater c.p.), assolvendo l’imputato dall’aggravante della violenza in quanto non emersa prova di forza fisica o costrizione, ma basando la condanna sull’incapacità della vittima di prestare consenso per via dell’età (10 anni).​

Immigrato mette incinta una bambina, la sentenza

Le motivazioni devono essere depositate entro 30 giorni dalla sentenza (termine per le ordinanze ex art. 544 comma 2 c.p.p.), quindi entro metà febbraio 2026, e saranno consultabili presso la cancelleria del Tribunale di Brescia. La Gup ha condannato l’imputato a 5 anni di reclusione nel giudizio abbreviato poiché non ha ravvisato violenza fisica ma incapacità di consenso per l’età della vittima. La PM Federica Ceschi aveva chiesto 6 anni e 8 mesi; la sentenza ha suscitato polemiche, con possibile appello della Procura e critiche feroci da Lega e Fratelli d’Italia per la pena ritenuta mite. L’eurodeputata Lara Magoni ha definito la sentenza “un’offesa al dolore della vittima e un colpo al cuore per chi crede davvero nella giustizia”, criticando la pena di 5 anni come “simbolica” e inadeguata per uno “stupro di una bambina”.

La bambina ha abortito ed è stata trasferita con la madre in una struttura protetta; il centro di accoglienza è stato chiuso.