Giustizia, c’è una buona notizia per il Sì alla riforma: Mastella scende in campo per il No…

Referendum e testimonial

Il Sindaco di Benevento ha appena incassato un assessore nella giunta di Fico in Campania. Ora è pronto al confronto dall'alto della sua esperienza come esperto, soprattutto in materia di correnti interne

Una nuova bandiera da oggi sventola nella prima del fila della schiera del ‘no’ al referendum sulla giustizia. Un’altra voce illustre, esperta, credibile si aggiunge al coro di coloro che respingono la riforma del governo Meloni e invitano i cittadini italiani a seguire le loro indicazioni di voto: Clemente Mastella da Ceppaloni, un uomo, mille poltrone.

Mastella fresco di nomina della ‘sua’ assessora nella giunta Fico

Il sempreverde sindaco di Benevento rilancia, ringalluzzito dalla fresca nomina nella giunta di Roberto Fico in Campania, della sua compagna di partito di ‘Noi di centro’, Mariacarmela Serluca. Del resto – avrà pensato – se l’impresa di mettere un proprio assessore in un’amministrazione guidata dal movimento cinque stelle è riuscita, nulla appare impossibile. Quindi di fronte al bivio della scelta se provare la scalata alla leadership pentastellata di Conte o gettarsi nell’agone del confronto sul referendum, Mastella ha optato per la seconda opzione e per ora ha scelto di perorare la causa del no.

L’ex Guardasigilli affida al Corsera la sua discesa in campo per il ‘no’ al referendum

L’ex ministro della Giustizia, che dopo l’arresto della moglie fece cadere il governo Prodi di cui faceva parte, al grido di ‘persecuzione giudiziaria’, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera partendo dall’assunto che «la separazione» delle carriere tra giudice e pm “già c’è”. “Sennò mica stavo qui. A me chi mi ha salvato sono stati i giudici”. E questo giusto per ribadire a chi avesse ancora dei dubbi che quando si parla di alcuni politici le scelte non frutto di idee ma di questioni personali. Poi l’immancabile e tranquillizzante avviso ai lettori: “E’ una riforma pericolosa”. Per Mastella, infatti, questa legge “fa diventare il pm un superpoliziotto. È un’involuzione inquisitoria. Il cittadino malcapitato sarà schiacciato dal gigantismo del pm”.

Fieramente esperto di correnti da vantarsene

Tuttavia è certamente nella parte in cui ha illustrato la sua opposizione al sorteggio che l’intervista tocca l’apice e ‘l’esperienza’ esce fuori con orgoglio. Certo, non si tratta di quella del guardasigilli che per due anni ha lavorato in via Arenula. Dice Mastella: «Ma per carità! Le correnti non le smonti con il sorteggio. Ma, lo lasci dire a me che, assieme a Casini, sono il più esperto d’Italia di correnti. Rinasceranno a livello locale. Mettiamo che venga eletto un magistrato di Benevento, subito lì si creerà una corrente che si legherà a quel carro. Si creeranno due caste».

Consigli agli alleati Pd e alla Schlein

Scenari apocalittici si prefigurano a legger le parole del sindaco di Benevento, che dopo aver dato della “berlusconiana” alla presidente del Consiglio Meloni, nell’intervista dispensa consigli anche agli alleati del Nazareno: «La maggioranza del Pd voterà Sì. Anzi, consiglierei a Elly Schlein di non scendere in campo schierando il partito. Perché o si partiva con un`idea unitaria oppure, con pezzi grossi come Barbera o Bettini che hanno già annunciato di votare Sì, come la mettiamo?».

Sì al referendum, una ragione in più

Alla segretaria dem il compito di rispondere a questa domanda esistenziale. Una cosa però è certa: Mastella che sostiene il no al referendum sarà senza dubbio un altro buon tema che il Comitato per il sì al referendum utilizzerà per portare gli italiani alle urne e per approvare definitivamente questa riforma. Perché se Mastella vota no, scegliere il sì è quasi d’obbligo…