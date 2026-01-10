Giubileo, il Papa saluta Meloni e ringrazia governo e Roma: l’omaggio del Crocifisso dei pellegrini

L'incontro

Una stretta di mano e un saluto con sorriso fra Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni che ha partecipato in sala Nervi in Vaticano all’udienza di ringraziamento del Pontefice per il Giubileo. Concluso l’incontro, il Papa e la premier si sono salutati trattenendosi in conversazione per qualche istante; a seguire hanno salutato Papa Leone XIV il sottosegretario Alfredo Mantovano; i ministri della Salute Orazio Schillaci e per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca; il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini; e il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabio Ciciliano. A tutte le autorità è stato consegnato da Leone XIV come dono di ringraziamento del Pontefice per il Giubileo il “Crocifisso del Giubileo”: realizzato per i pellegrini dell’Anno Santo straordinario. Il dono è stato voluto dal Pontefice “come piccolo segno di riconoscenza: il Crocifisso del Giubileo. Una miniatura della croce con il Cristo glorioso che ha accompagnato i pellegrini. Vi resti come ricordo di questa esperienza di collaborazione. Vi benedico e vi auguro ogni bene per il nuovo anno”: le parole con le quali il Papa ha accompagnato l’omaggio.

Meloni dal Papa per la fine del Giubileo

A Comune di Roma e Governo italiano Papa Prevost ha voluto esprimere una “menzione speciale” nei ringraziamenti pubblici per organizzazione e svolgimento del Giubileo. “Avete reso possibile a oltre trenta milioni di pellegrini di vivere il cammino giubilare in un clima di festa: raccoglimento e organizzazione”. Le sue parole per sottolineare il ruolo di Roma come “casa accogliente e comunita’ aperta”. Leone XIV ha rivolto un ringraziamento particolare al governo italiano, al Comune di Roma, alla Regione Lazio; alla Prefettura, alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato. “Il vostro apporto multiforme, spesso nascosto e carico di responsabilità, è stato decisivo”. Ha ringraziato in modo speciale anche l’impegno dei cinquemila Volontari del Giubileo. Il Pontefice ha voluto ricevere il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis e la dirigente Vicaria, Biancamaria Cristini; insieme al dirigente del Centro operativo nazionale, Roberto Gulli.