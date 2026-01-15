Giorgia Meloni festeggia il compleanno in Giappone con la figlia, gli auguri di Fratelli d’Italia

Compie 49 anni

La presidente del Consiglio si trova in Asia per il bilaterale con la premier nipponica. Dopo tre anni di governo il suo consenso e la sua popolarità crescono

Compleanno per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio compie 49 anni e festeggia il genetliaco in Giappone, insieme alla figlia Ginevra, dove si trova per un bilaterale con l’omologa Sanae Takaichi.

Gli auguri di Fratelli d’Italia

Tanti gli auguri degli esponenti di FdI alla premier. A partire dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, che così scrive su X: “Buon compleanno Giorgia. Sono passati più di 3 anni da quando sei diventata prima donna premier e il tuo consenso non ha rivali tra i leader”.

“Auguri alla Presidente Giorgia Meloni da parte di tutti i deputati di Fratelli d’Italia”, scrive Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. “Grazie per difendere l’interesse nazionale e l’orgoglio italiano: siamo fieri di te. Andiamo avanti a testa alta!”.

Isabella Rauti fa così gli auguri a Meloni: “Tanti Auguri Giorgia! Buon Compleanno Presidente”. Auguri anche da Nicola Procaccini, co-presidente Ecr, che scrive sui social: “Buon compleanno a Giorgia Meloni, leonessa del coraggio, voce forte e chiara in Europa e nel mondo. Dalla comunità dei Conservatori europei, un augurio speciale a chi difende identità, libertà e sovranità dei nostri popoli”.

La visita in Giappone

Meloni è partita per l’Asia in compagnia della piccola Ginevra che l’accompagna spesso nei viaggi all’estero. La presidente del Consiglio è atterrata a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia dopo la visita di Stato in Oman. Una visita istituzionale di diversi giorni, in cui si celebreranno i 160 anni di relazione diplomatiche tra Italia e Giappone.

Una carriera politica straordinaria

Giorgia Meloni ha aderito a 15 anni al Msi, dopo la strage di via D’Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Leader dei giovani di Alleanza Nazionale, il 006 a soli 29 anni viene eletta deputata e diventa la più giovane vicepresidente della Camera della storia.

Due anni dopo diventa ministro della gioventù nel governo Berlusconi. Dopo la fine dell’esperienza del Pdl, fonda con grande coraggio Fratelli d’Italia, raggiungendo il quorum alle politiche del 2013. Diventa progressivamente uno dei leader del centrodestra con una scalata che la porterà, a settembre del 2022, a vincere le elezioni politiche insieme al centrodestra diventando la prima donna presidente del Consiglio della storia italiana.

40 mesi di governo e una continua crescita di consensi

Dopo quaranta mesi di leadership, Giorgia Meloni e il suo governo godono di ottima salute. In controtendenza con il passato, Fratelli d’Italia, il partito di cui è leader e che ha la maggioranza relativa, continua a crescere nei consensi, fatto che non si era mai registrato nella storia della seconda Repubblica, laddove l’esperienza di governo erodeva invece popolarità proprio al partito principale. La sua leadership ha oltrepassato i confini nazionali conquistando le prime pagine dei più importanti giornali del mondo e dando grande prestigio all’intera Nazione.