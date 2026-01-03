Giallo di Campobasso: tra funghi, cozze e tossine, caccia al veleno che ha ucciso madre e figlia. L’esperto: ecco i sospetti e le ipotesi

Killer invisibile

Mentre si attendono i risultati dell’autopsia e delle indagini scientifiche, gli esperti analizzano le possibili cause della tragedia: dalle letali amatossine dei funghi al rischio "mitilismo"

Mentre resta avvolta nel mistero la tragica fine di Antonella Di Ielsi e della giovanissima Sara Di Vita, madre e figlia stroncate a poche ore di distanza l’una dall’altra dopo una sofferenza iniziata durante i festeggiamenti natalizi, dubbi, sospetti e ipotesi scientifiche sul killer invisibile che ha stroncato le loro vite si fanno largo. La Procura attende i risultati degli esami autoptici e tossicologici per dare un nome alla tossina o all’alimento che ha devastato i loro organi, con la la comunità scientifica che inizia a tracciare il perimetro delle possibilità.

Giallo di Campobasso, la morte di madre e figlia appese al filo dell’esame scientifico

Tra le piste più accreditate, allora, emerge quella di un’intossicazione alimentare dai risvolti letali: un’ipotesi che spazia dalla contaminazione batterica al consumo di alimenti tossici. A fare il punto sulle possibili cause, analizzando la spaventosa cronologia dei decessi, è il biologo Luciano Oscar Atzori, che ai microfoni dell’Adnkronos Salute delinea gli scenari di un’inchiesta complessa e dolorosa.

In attesa dei referti analitici e dei risultati dell’autopsia che faranno luce sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a Campobasso dopo una lunga agonia tra il 27 e il 28 dicembre a poche ore l’una dall’altra «è d’obbligo rimanere nel campo delle ipotesi. Al momento, con i pochi dati che abbiamo. E senza conoscere la sintomatologia accusata dalle vittime, le probabili cause sono: microrganismi tossigeni, mitilismo, contaminazione da sostanze chimiche, materiali e oggetti a contatto con alimenti, funghi velenosi. Ma senza conoscere le carte, non possiamo andare oltre», spiega il biologo Atzori, esperto di Igiene, sicurezza e qualità degli alimenti.

Giallo di Campobasso, la prima ipotesi: le tossine nei mitili o…

Dunque, come prima ipotesi c’è quella dei microrganismi tossigeni. «Presenti negli alimenti producono tossine. Quando vengono “sanati”, comunque, rappresentano un rischio perché le sostanze chimiche prodotte rimangono negli alimenti, in quanto spesso sono “termo-resistenti”» – sottolinea Atzori –. Che poi prosegue: «La seconda ipotesi è di natura bio-chimica. È probabile che mamma e figlia abbiano mangiato le cozze (mitili) o provenienti da luoghi contaminati da alghe o acquistate in pescheria ma in precedenza sottoposte a sistema di spurgo non in regola, fatto male o in modo parziale». Il mitilismo, pertanto, che comprende varie forme «di intossicazione, più o meno pericolose, resta un ipotesi. Dipende dal tipo di tossina e dalla quantità ingerita», spiega l’addetto ai lavori esperto in materia.

Il sospetto sui funghi velenosi in cima alla lista

L’ipotesi “funghi velenosi” è la seconda in cima alla lista. «Da un certo punto di vista, e mi riferisco alla cronologia dei fatti, è forse la più probabile – sottolinea l’esperto –. Alcuni funghi danno sintomi da intossicazione che, però, nell’arco di 24-48 ore più o meno si attenuano e poi ripartono in maniera forte immediata fino a determinare la necrosi del fegato e quindi la morte della persona. Questa è un’ipotesi al vaglio, sebbene ci siano funghi velenosi che generalmente hanno effetti più veloci sull’organismo». Le sostanze chimiche «che potrebbero essere state la causa dei due decessi sono le “amatossine” – illustra Atzori all’Adnkronos – e si trovano in alcuni funghi. La loro caratteristica è il fatto che resistano all’essiccazione e spesso anche alle medie e alte temperature per tempi limitati».

Giallo di Campobasso, la possibilità «più remota» (ma comunque in campo)

Invece, la possibilità «più remota» è la contaminazione «da sostanze chimiche che riguarda tutti quei procedimenti errati nella produzione di alimenti. C’è poi la cosiddetta “problematica da Moca”, che sta per materiali e oggetti a contatto con alimenti. Possono essere metalli pesanti, sostanze chimiche che sono migrate dal contenitore ed entrate in contatto con gli alimenti attraverso le pentole o le posate utilizzate», conclude l’esperto.

Le risposte sospese nell’attesa degli esami, nel silenzio, e nel dolore

E nel frattempo, in attesa che la scienza fornisca risposte certe, Campobasso resta sospesa in un silenzio carico di dolore e interrogativi. La tragica sequenza dei decessi, avvenuti quasi in contemporanea, suggerisce un’esposizione comune e massiccia a un agente letale che non ha lasciato scampo né alla forza della giovinezza di Sara, né all’esperienza di Antonella. Solo i risultati tossicologici potranno stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità legata a un pasto domestico. O di un errore nella filiera commerciale. Come di un’insidia nascosta tra le mura di casa. Al momento, l’unica certezza è lo strazio di una famiglia distrutta in quello che doveva essere un momento di festa. E che si è trasformato in un incubo senza fine e in un addio senza ritorno.