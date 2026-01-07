Fori di proiettile sulla serranda della Cgil nel “Bronx” di Primavalle: i precedenti criminali nella zona

La scoperta dopo le feste

A poche centinaia di metri una bomba carta ha fatto esplodere un androne di un palazzo circa un mese fa. A giugno un'altra esplosione

Sono in corso indagini della Digos per far luce su quanto avvenuto alla sede della Cgil di Primavalle a Roma dove stamattina sono stati scoperti 5 fori di proiettile. La polizia ha trovato due ogive. Non è dato sapere quando i cinque colpi di pistola siano stati sparati, se nel periodo del Capodanno o se in una data più recente. Il dato certo è che la sede della Cgil sorge nel cuore di Primavalle, tra le case Ater. A poche centinaia di metri in linea d’aria, in via Paolo Emilio Sfondrati, il 24 novembre scorso una bomba carta è esplosa nell’androne di un palazzo. A luglio 2025, un’altra esplosione ha devastato l’ingresso di una palazzina a via Calgagnini, non troppo lontano da via Michele Bonelli, dove ha sede la Cgil Primavalle.

Cgil Primavalle e la scoperta dopo le feste

“Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni”. Lo si legge in una nota della Cgil di Roma e del Lazio.

“Quanto accaduto ci preoccupa fortemente – si legge ancora -, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi. Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto”.

I balordi di Primavalle paragonati agli sprangatori rossi

I fori di proiettile a Primavalle hanno innescato un parallelo con l’aggressione ai giovani di destra nella notte e con la strage di Acca Larenzia in qualche esponente della sinistra. Come il senatore del Pd Walter Verini che, intervenendo nell’aula di Palazzo Madama, ha dichiarato: “Il 7 gennaio è la ricorrenza di una tragedia che abbiamo sempre condannato e che condanniamo al pari dell’episodio di violenza che ha coinvolto ieri sera quattro ragazzi di GN. La nostra posizione è da sempre chiara e netta. Se uno dei quattro ragazzi aggrediti ieri sera fosse morto sarebbe stata una tragedia così come se uno dei cinque colpi esplosi contro la sede della Cgil di Primavalle avesse colpito e ucciso un sindacalista”.

“Tuttavia – ha proseguito l’esponente dem – proprio mentre parliamo, rivediamo centinaia di braccia tese ad Acca Larentia, con la presenza di persone quali Roberto Fiore. Persone che andrebbero allontanate. La violenza che sia da sinistra o da destra è inaccettabile e deve essere condannata da tutti, perché bisogna evitare una nuova escalation che ci riporti agli anni ‘70”.

“Anche per questo, dopo lo sgombero del Leonkavallo e della sede di Akatasuna, mi aspetto che il ministro Piantedosi faccia al più presto la stessa cosa anche con la Sede di CasaPound a Roma. Vengano ricordati Ramelli e Iaio, i fratelli Mattei e Paolo Di Nella come Walter Rossi e Valerio Verbano. Per questo solidarietà ai ragazzi di GN feriti ieri sera così come deve essere espressa nei confronti della Cgil. Anche la destra trovi questa forza. È infatti necessario prendere le distanze da quello accaduto ieri e da quanto accaduto oggi Acca Larentia, altrimenti non si aiuta a costruire la memoria, la storia e la verità”.