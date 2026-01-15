Follia a Napoli, monopattino lanciato dall’alto su una donna: colpita alla testa, è grave in ospedale

Atto criminale

Un monopattino lanciato dall’alto, forse dalla piazzola di un parcheggio: la Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla dal mezzo caduto da un’altezza di 7-8 metri. L’episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull’accaduto. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che il monopattino sia precipitato dal parcheggio soprastante l’edificio che ospita il Sert. Gli agenti stanno ora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La 67enne si trova ricoverata nell’ospedale Cardarelli della città, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti stanno ora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto. Il monopattino potrebbe essere stato lanciato nel vuoto intenzionalmente. A prospettare questa eventualità ai poliziotti del commissariato San Paolo sarebbe stata proprio la vittima. Le indagini della Polizia di Stato finalizzate ad accertare la dinamica dell’ accaduto non escludono tra le ipotesi né il gesto volontario né l’incidente.