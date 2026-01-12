Enrico Ruggeri torna su Raidue. La conferma di un successo che premia merito e coerenza di chi non ha cercato il plauso di salotti radical chic

Altro che "Mistero"...

Torna "Gli occhi del musicista": una vittoria di talento e riscontri di un artista che non ha mai cercato di compiacere la cultura woke o chiesto il permesso ai soloni del pensiero unico. Tra gli ospiti della prima puntata, Irene Grandi, Adriano Panatta, Ricky Portera

Mentre il mondo dello spettacolo italiano si agita come al solito tra polveroni ideologici e passerelle di conformismo progressista, c’è chi continua a scegliere la strada più difficile: quella dell’autenticità. E guarda caso è proprio in questo contesto che il pubblico è chiamato ad accogliere il ritorno di Enrico Ruggeri su Rai 2 con la nuova stagione de Gli occhi del musicista (al via da martedì 13 gennaio). Non un semplice “reintegro” nel palinsesto. Ma il riconoscimento dovuto a un artista che ha saputo far valere il proprio peso specifico senza mai abiurare la propria identità artistica, identitaria, politico-sociale.

Il ritorno di Enrico Ruggeri in tv su Raidue con “Gli occhi del musicista”

Perché per un artista che non ha mai nascosto le proprie radici e una visione del mondo orgogliosamente controcorrente rispetto al mainstream e alla sua visione, la vera fatica non è stata scrivere canzoni immortali. Ma resistere a un’egemonia culturale che per decenni ha cercato di silenziare chi non sventolava le bandiere rosse del “politicamente corretto”.

E allora, la notizia del ritorno di Enrico Ruggeri in tv è la conferma che la competenza, alla lunga, paga. E rompe ogni argine. In un’epoca di format “usa e getta”, il suo programma – scritto con Ermanno Labianca – è un’oasi di narrazione alta. La prima puntata, dedicata a “Il viaggio”, schiera ospiti di peso come Irene Grandi, Cristiano Godano e il mito del tennis Adriano Panatta. Una trasversalità che dimostra come Ruggeri sia ormai un punto di riferimento autorevole, capace di dialogare con lo sport, la letteratura e il pop d’autore.

Per riassumerla in grandi linee allora. O in una definizione –con tutti i limiti dell’etichettatura di base – quella di cui stiamo scrivendo è la vittoria della “cultura del merito” a fronte della “cultura della tessera”. Sì, perché Enrico Ruggeri non occupa spazi per grazia ricevuta. Ma perché è uno dei pochi narratori televisivi capaci di unire il rigore del musicista, alla profondità del filosofo di strada.

Enrico Ruggeri oltre mainstream e pregiudizio: la voce degli “ultimi”

E allora, il successo di Ruggeri sta nella sua capacità di affrontare temi universali senza filtri ideologici. Lo vedremo il 14 gennaio, in una puntata speciale dedicata a “Gli ultimi”, in cui la sensibilità di Michele Bravi e l’impegno dell’Unicef con Andrea Iacomini si intrecceranno alla visione poetica di un conduttore che ha sempre guardato ai margini della società con dignità e rispetto. Lontano da stereotipi woke o politically correct, come dal pietismo di certa sinistra “di velluto”. Perché se c’è chi fa retorica sugli ultimi dai salotti buoni radical kitsch e dai talk show tv rigorosamente schierati, c’è anche chi, come Ruggeri, dà loro voce attraverso la verità della musica e del racconto crudo. Un ribaltamento di prospettiva che solo un artista libero può permettersi.

E la musica torna protagonista in tv

Pertanto, accompagnato da una band di professionisti d’eccellenza (da Phil Mer a Davide Brambilla). Come dalla presenza di Alice De André, Ruggeri trasforma la seconda serata di Rai 2 in un laboratorio culturale d’altri tempi. È il “gradito ritorno” di un’affermazione televisiva che non cerca lo scontro gridato. Ma la vittoria del contenuto. E allora bentornato Enrico. In un deserto di conformismo e anti-conformismo del conformismo spicciolo, la tua coerenza è la prova che si può essere protagonisti del servizio pubblico senza mai smettere di essere se stessi e fedele ai propri valori, artistici e sociali, di sempre.