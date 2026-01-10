L'incidente
Dobermann azzanna al volto il rapper Bresh, star di Spotify: “Uno a zero per lui…”
Brutta disavventura per Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, vittima di un attacco da parte di un cane. Il cantautore ligure ha condiviso sui social le conseguenze dell’incidente, mostrando i graffi sul volto provocati da un Dobermann, noto per la sua forza fisica, muscolatura imponente e il ruolo come cane da guardia e militare.
Nelle Instagram stories, Bresh ha mostrato le ferite coperte da cerotti, rassicurando i fan sul suo stato di salute. Non ha fornito dettagli di come sia avvenuto, ma il cantante ha affrontato la situazione con ironia, scrivendo a corredo della foto: “Dobermann 1, Andrea 0”, ammettendo, suo malgrado, la ‘vittoria’ dell’animale. Nonostante la disavventura, sembra ora stare bene.
Bresh è un rapper e cantautore italiano di origini liguri. Il suo vero nome è Andrea Brasi, nato il 28 giugno 1996 a Lavagna e cresciuto a Bogliasco, vicino a Genova. Inizia a pubblicare musica nel 2012 con il mixtape Cambiamenti, seguito da Cosa vogliamo fare nel 2013, con collaborazioni di artisti come Tedua e Izi. Nel 2020 esce il suo primo album Che io mi aiuti, certificato disco d’oro, mentre nel 2022 pubblica Oro Blu, doppio platino, con hit come Angelina Jolie. Ha partecipato a Sanremo 2025 con il brano La tana del granchio, dopo un’apparizione nel 2023 con Emma.
Il suo genere è rap con testi autobiografici che affrontano temi sociali e personali, influenzato da Fabrizio De André. Appartiene al collettivo Drilliguria e ha oltre 50 milioni di streaming su Spotify.