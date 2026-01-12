Da Cecilia Sala a Chico Forti: i tanti italiani riportati a casa «grazie all’impegno discreto ma determinante del governo Meloni»

Diplomazia e politica

La liberazione di Mario Burlò e Alberto Trentini è la conferma della capacità del governo di muoversi anche nelle situazioni più complesse per tutelare gli italiani, riuscendo anche dove altri avevano fallito

La liberazione dalle carceri venezuelane di Mario Burlò e Alberto Trentini, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, rappresenta non solo un momento di gioia per l’Italia, ma un ulteriore segnale della capacità del governo di agire sul piano politico e diplomatico a tutela dei propri connazionali. Di farlo anche in condizioni difficili, spesso sciogliendo nodi rimasti strettissimi per anni, tra questioni giuridiche – come per l’estradizione di Chico Forti – e complicate partite politiche – come per il rilascio di Patrick Zaki. Sempre lavorando in silenzio, in attesa del momento giusto per imprimere l’accelerazione necessaria. Anche tentando mosse audaci, come il viaggio di Giorgia Meloni negli Usa prima della liberazione di Cecilia Sala, difficilissima sulla carta eppure condotta a buon fine senza sbavature.

Il «lavoro discreto» di governo e diplomazia

Parlando di Burlò e Trentini, la premier è tornata a dire quello che sempre ha detto di fronte alla liberazione degli italiani: «Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence. Io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che, vario livello, hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo». Un lavoro di squadra per lo più sottotraccia, insomma, che la premier ha sempre invitato a tenere a mente anche quando dall’opposizione si levavano voci sguaiate al grido di un “e il governo che fa?” che sul momento, come la stessa sinistra probabilmente sapeva, non poteva avere risposte, pena mettere a rischio l’operazione.

La liberazione di Cecilia Sala e Patrick Zaki

E le risposte però sono sempre arrivate, anche in casi davvero complessi come quello della giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 e rilasciata l’8 gennaio, dopo un “blitz” risolutivo di Meloni che per lei volò anche negli Usa. Nel luglio 2023 era arrivato a soluzione un altro caso complicato, quello di Patrick Zaki, che ottenne la grazia da parte di al-Sisi. Quel provvedimento chiudeva un incubo iniziato quasi tre anni e mezzo prima e, come fu chiaro a tutti, era il frutto diretto dell’azione della diplomazia italiana, a dispetto di una sinistra che per mesi e mesi aveva recriminato su una presunta accondiscendenza del governo italiano verso l’Egitto.

La famiglia, l’hostess, la travel blogger: casi diversi, stesso impegno

E, ancora, per ricordare i casi più noti, la famiglia Langone – Rocco, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni – rapiti in Mali nel 2022 e liberati il 24 febbraio 2024; l’hostess 23enne e sempre proclamatasi innocente Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita il 3 maggio 2023, condannata a 6 mesi di reclusione per possesso di sostanze stupefacenti e riportata in Italia il 2 novembre del 2023; la travel blogger Alessia Piperno che come Cecilia Sala e prima di lei era stata arrestata in Iran (il 28 settembre 2022), detenuta nel 45 giorni nel famigerato carcere Evin di Teheran e poi liberata (il 10 novembre), grazie all’azione diplomatica dell’Italia.

Dove altri non erano riusciti: l’estradizione di Chico Forti

Infine, Chico Forti, per il quale il primo marzo del 2024 è arrivata la svolta dopo quasi un quarto di secolo di controversa detenzione negli Usa. Quel giorno Meloni, da Washington, ha annunciato con un videomessaggio che era stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia. A riportare a casa Chico Forti ci avevano provato anche altri, con esiti disastrosi come quella volta in cui Luigi Di Maio diede per cosa fatta un’estradizione che non si concretizzò.

Il post di FdI: «Bentornati a casa»

«Bentornati a casa Trentini, Burlò e tutti i connazionali liberati in questi anni grazie all’impegno discreto ma determinante del governo Meloni», ha scritto sui propri social FdI, postando una breve galleria fotografica che parte da Trentini e Burlò e arriva a Chico Forti, passando per Cecilia Sala e Patrick Zaki.