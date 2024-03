Giorgia Meloni: “Chico Forti tornerà in Italia. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto”

“Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti“. Giorgia Meloni lo ha annunciato con un videomessaggio da Washington, dove si trova in missione.

Si tratta, ha aggiunto il premier, di “un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti che ringrazio”. “È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. E ora aspettiamo in Italia Chico”, ha concluso Meloni.

Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, trentino, è un ex velista e produttore televisivo italiano, oggi 65enne, detenuto in carcere dall’ottobre del 1999 e condannato all’ergastolo nel penitenziario di Florida City per l’omicidio di Dale Pike. Forti si è sempre professato innocente e la correttezza della sua condanna ha suscitato più di un dubbio nel corso del tempo.

Negli anni c’erano stati diversi tentativi di riportarlo in Italia e anche alcuni annunci che avevano dato per fatto l’accordo, sebbene poi fossero rimasti lettera morta. Anche per questo il risultato conseguito dal governo è, dunque, particolarmente significativo e indicativo della capacità dell’esecutivo e del premier di mettere in campo azioni diplomatiche efficaci e credibili. Di “uno straordinario risultato del governo e della diplomazia italiana”, ha parlato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dicendosi “orgoglioso dei nostri funzionari”. “In silenzio – ha aggiunto – continuiamo a raggiungere risultati importanti”.

“Un’ottima notizia frutto anche dell’impegno e della serietà del governo. Altra promessa mantenuta”, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini. Anche il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, ha sottolineato “l’intenso e discreto lavoro diplomatico del governo Meloni”, parlando di “un estenuante impegno che ha sempre visto in prima fila Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia”. Di “gioia” per Chico Forti e i suoi familiari e “orgoglio perché oggi l’Italia è finalmente apprezzata e rispettata nel mondo, grazie a una donna credibile e caparbia, che quando si prefigge un obiettivo non molla di un centimetro”, ha parlato poi il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, rivolgendo un ringraziamento a Giorgia Meloni “per questo nuovo straordinario successo!”.