Crans-Montana, Tajani: “Giusto che l’Italia si costituisca parte civile. Non è stata una fatalità”

“È giusto che si faccia giustizia e che la magistratura vada fino in fondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma, al termine della messa in memoria delle vittime di Crans-Montana. “Ci sono ovviamente delle responsabilità”, ha aggiunto. “I responsabili ovviamente al termine di un processo se sono colpevoli vanno puniti. Credo sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti di chi ha commesso dei reati. Perché questa è stata una ferita inferta a tutto il nostro Paese. Avete visto quanta commozione c’è stata in Italia”. Infine ha concluso: “Non è stata una fatalità”.

Sul tragico rogo che ha portato alla morte di sei ragazzi italiani da Palazzo Chigi fanno sapere che nei prossimi giorni i familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana saranno ricevuti dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e dall’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli. L’incontro, secondo quanto si apprende, servirà a concordare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in ambito elvetico sia italiano, valutare i profili legali e le possibili iniziative da intraprendere nei due ordinamenti. (Italpress)