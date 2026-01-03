Christian De Sica compie 75 anni: nobile del cinema e figlio d’arte che ha fatto ridere l’Italia riscrivendo la comicità di cinema, teatro e tv

Auguri d'autore

Dai cinepanettoni ai ruoli d’autore, l'attore festeggia il compleanno e una carriera poliedrica vissuta nel segno di un’ironia che ha riscritto la grammatica della commedia all'italiana

Christian De Sica compie 75 anni e varca la soglia di un traguardo importante, con impresso nel volto e sulla sua mimica istrionica, la maschera e i simboli della commedia italiana. E tra talento ereditario e fenomeno dei cinepanettoni, oltre alle nuove sfide affrontate sul piccolo schermo, l’attore festeggia tre quarti di secolo vissuti nel segno del talento e della versatilità.

Christian De Sica spegne 75 candeline

Dunque, Christian De Sica compie 75 anni (il 5 gennaio) – come ci ricorda Italpress – e celebra un percorso artistico che attraversa oltre mezzo secolo di cinema, teatro e televisione, che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili e popolari dello spettacolo italiano. Attore, cantante, showman e mattatore della scena spettacolare (specie quando declinata alla commedia raccontata nei suoi vari linguaggi artistici), De Sica ha saputo costruire una carriera solida e longeva. Sempre in equilibrio tra tradizione e rinnovamento. Non stupisce allora che, proprio in questi giorni, su Prime Video arrivi la seconda stagione di Gigolò per caso, la serie comedy original italiana con protagonisti gli improbabilissimi padre e figlio interpretati da De Sica e Pietro Sermonti.

Un figlio d’arte e un nobile del cinema

Figlio d’arte, nato a Roma il 5 gennaio 1951, Christian porta un cognome pesantissimo: quello di Vittorio De Sica, maestro indiscusso del neorealismo e premio Oscar. Lontano dal voler imitare il padre, sceglie una strada diversa. Così, dopo gli studi e le prime esperienze teatrali, debutta al cinema negli anni Settanta, dimostrando subito una spiccata versatilità.

Christian De Sica, non solo un talento in prestito ai cinepanettoni

Il grande successo arriva negli anni Ottanta, quando Christian De Sica diventa il volto simbolo della commedia italiana applaudita da un largo pubblico. Il sodalizio con registi come Carlo Vanzina e Neri Parenti. E, soprattutto, con Massimo Boldi segna un’epoca: i cosiddetti “cinepanettoni” diventano un appuntamento fisso delle festività natalizie, capaci di fotografare vizi privati e pubbliche virtù, manie e cambiamenti della società italiana, riletti sul grande schermo con ironia e leggerezza. Film come Vacanze di Natale, Yuppies, Vacanze in America o Natale sul Nilo – solo per citarne alcuni a titolo meramente esemplificativo – entrano nell’immaginario collettivo e consacrano De Sica come campione d’incassi.

Non solo commedie, anzi…

Ma ridurre Christian De Sica alla sola commedia sarebbe limitante. Nel corso degli anni l’attore e showman ha dimostrato di saper affrontare anche ruoli più complessi e drammatici, lavorando con registi del calibro di Pupi Avati, che ne hanno valorizzato il talento attoriale e la profondità interpretativa. Parallelamente, non ha mai abbandonato il teatro e la musica, altra sua grande passione. Portando in scena spettacoli che uniscono in una riuscita alchimia spettacolare, canto, racconto e memoria personale.