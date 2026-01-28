Chiese del centro di Roma sotto attacco: è caccia al piromane. Dopo gli incendi interviene il cardinale Reina (video)

Roghi dolosi

Due indizi fanno una prova, ma anche due incendi. Le chiese di via del Corso, la via dello shopping per antonomasia a Roma, sono finite nel mirino di qualche vandalo, sbandato o, peggio, qualche intollerante e fanatico religioso. Non certamente cristiano.

Con toni minimizzanti, domenica mattina, si era parlato di “incendi misteriosi” in addirittura in due chiese della Capitale. Roghi scoppiati a distanza di pochi minuti uno dall’altro nell’arco di appena cinquecento metri. Inevitabile pensare a una mano umana e non soprannaturale. Nè tantomeno a una casualità.

Domenica bestiale: due incendi nelle chiese di Roma

Eppure, inizialmente, molte fonti giornalistiche avevano attribuito a un corto circuito il rogo, scoppiato la scorsa domenica mattina, del presepe all’interno della chiesa di Gesù e Maria in via del Corso, vicino piazza del Popolo. Poche ore dopo è emersa la verità: c’è una mano umana. Un attacco probabilmente anticristiano: dell’autore materiale trapela che il soggetto è un maschio. E basta. Il soggetto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Uno sbandato o un balordo? La terza ipotesi non viene tirata in ballo ma è la più inquietante. E cioè che si tratti di un piromane che abbia voluto colpire i simboli della cristianità. Se è uno sbandato di sicuro non è tanto ingenuo o sprovveduto: non solo non si è fatto identificare, ma in 3 giorni è riuscito a sparire nel nulla così come era apparso.

Del soggetto in questione non trapela altro, se non che, meno di mezz’ora più tardi, domenica 25 gennaio, poco dopo ha appiccato il fuoco sotto il portico di un’altra chiesa: la basilica di San Lorenzo in Lucina. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della vicina stazione, ad evitare che le fiamme raggiungessero l’interno dell’edificio. Negli ultimi anni, in Europa ma anche in Canada e negli Usa, sono state molte le chiese distrutte da incendi dolosi.

Un rogo non minimizzato e non banalizzato dalla chiesa di Bergoglio. Non a caso, il cardinale vicario Baldo Reina lunedì mattina si è recato nella Chiesa di Gesù e Maria. Una visita per esprimere la vicinanza sua e di tutta la diocesi alla comunità, affidata alle cure degli agostiniani scalzi.