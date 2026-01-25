Paura in centro a Roma: incendi in due chiese su via del Corso, evacuati i fedeli (video)

Due roghi in un'ora

Domenica di paura a via del Corso a Roma, in una delle vie più frequentate dello shopping e del turismo, con due incendi a distanza di cinquecento metri e di pochi minuti, l’uno dall’altro, che hanno riguardato due chiese storiche della Capitale. Il primo rogo poco prima delle 11, nella chiesa di San Giacomo in via del Corso, l’altro intorno alle 11,30 davanti alla chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Incendi nelle chiese di San Carlo al Corso e San Lorenzo in Lucina

Il primo rogo, il più eclatante, è divampato poco prima della messa domenicale all’interno della chiesa di San Giacomo in via del Corso. I vigili del fuoco hanno evacuato i fedeli all’interno e spento il rogo, partito dal tradizionale presepe che viene allestito ogni anno all’interno dell’edificio di culto. Un rogo che, in un primo momento secondo le ricostruzioni sommarie, era stato attribuito a un corto circuito all’interno delle illuminazioni del presepe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas)

L’ipotesi del corto circuito per la prima chiesa, sull’altra aperte tutte le piste

Una ipotesi che ha cominciato a vacillare pochi minuti tardi, quando un altro rogo è stato segnalato a 550 metri dal primo rogo, per la precisione davanti alla storica basilica di San Lorenzo in Lucina, nel pieno centro storico di Roma. A pochi passi dal Parlamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della adiacente stazione San Lorenzo in Lucina che hanno provveduto a spegnere le fiamme con estintori in dotazione, ancora prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, impegnati nel rogo della chiesa vicina. Secondo le ricostruzioni investigative, in questo caso è decisamente impossibile u corto circuito perché ad andare a fuoco sono stati dei pannelli di legno e alcune buste con materiale elettrico in un’area cantiere all’esterno della storica chiesa romana. Sono quindi in corso approfondite verifiche per accertare l’eventuale collegamento tra questo episodio e quello avvenuto poco prima, all’interno della parrocchia di San Giacomo, in via del Corso. I rilievi tecnici a San Lorenzo in Lucina sono stati affidati ai carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo di via In Selci.

I danni più ingenti hanno riguardato la chiesa di San Giacomo al Corso. Terminate le operazioni di spegnimento, è iniziata la delicata fase della conta dei danni e della valutazione della stabilità degli ambienti colpiti. Il presepe è risultato quasi interamente distrutto dal calore e dal fuoco, ma l’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme intaccassero la struttura portante dell’edificio o gli altari laterali.