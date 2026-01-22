Campeggio travolto da una frana dopo un nubifragio: dispersi alcuni bambini. Ore disperate in Nuova Zelanda (video)

Le testimonianze

Una frana ha devastato un campeggio in Nuova Zelanda, sotterrando diverse persone, tra cui molti bambini. Il disastro è si è verificato nella notte presso il campeggio ‘Beachside’, nella località turistica di Mount Maunganui, a nord del Paese. A dare la notizia sulle condizioni dei fanciulli è stato il comandante della polizia regionale, Tim Anderson. Attualmente, le squadre di emergenza stanno lavorando nell’area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati. Il ministro per le emergenze Mark Mitchell ha dichiarato a Rnz che alcune parti della costa orientale sembravano «una zona di guerra», con elicotteri schierati per salvare le famiglie che si riparavano sui tetti dalle inondazioni, a causa di giorni di piogge torrenziali. Per ora, gli stati di emergenza locali dichiarati in cinque regioni del Northland e dell’East Cape.

Nuova Zelanda, una frana investe un campeggio: anche bambini tra i dispersi

Mitchell ha confermato che «tutti stanno lavorando al massimo per ottenere la migliore soluzione possibile, ma non c’è dubbio che si tratti di una situazione molto difficile e impegnativa», visto che il disastro ambientale «è una questione delicata e in continua evoluzione». William Pike, portavoce di Fire and Emergency NZ, ha affermato che le prime persone giunte sul posto hanno ascoltato le richieste di aiuto provenire da sotto la terra franata. «Alcuni cittadini hanno cercato di entrare tra le macerie e hanno sentito alcune voci – ha proseguito -. La nostra prima squadra antincendio è arrivata e ha sentito le stesse cose».

Le testimonianze sul disastro ambientale

Le riprese dal Monte Maunganui hanno mostrato camper rovesciati e alberi abbattuti. I testimoni, invece, hanno riferito ai notiziari locali di aver sentito un rumore fortissimo prima di vedere una parte dell’altura che crollava sul campeggio. Alister McHardy, un pescatore che si trovava nelle vicinanze, ha raccontato al Nz Herald di aver sentito «un rombo di tuoni e uno schianto di alberi», prima di alzare lo sguardo e vedere «l’intera collina cedere». «C’erano persone che correvano e urlavano e ho visto altre persone venire travolte. Alcune sono intrappolate”, ha concluso.