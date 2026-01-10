Bolsonaro rischia di morire in carcere a seguito delle complicazioni di salute: l’allarme della moglie Michelle

Reduce di un intervento

Michelle Bolsonaro, moglie dell’ex presidente brasiliano, ha lanciato l’allarme sul “rischio reale di morte” per il marito. Attualmente, Jair è rinchiuso in carcere dove sta scontando la pena a 27 anni per tentato golpe. “Le autorità sono coscienti del rischio reale di morte, rimanendo chiuso per 24 ore al giorno, la sua integrità fisica è responsabilità dello Stato”, ha spiegato a Globo Tv la consorte di Bolsonaro, che già martedì scorso è stato ricoverato in ospedale per un trauma cranico, provocato da una caduta dal letto. Poi è rientrato in carcere nel giorno successivo. Già alla vigilia di Natale, l’ex presidente brasiliano era uscito dal carcere per sottoporsi a un intervento. Per il momento la Camera bassa del Congresso ha approvato una legge che ridurrebbe la sua pena, ma ancora mancano i passaggi definitivi.

Secondo la moglie, Bolsonaro sta soffrendo di giramenti di testa e perdita di equilibrio, come effetti secondari dei farmaci che deve assumere per una serie di problemi sanitari. “Oggi ho saputo, tramite il suo avvocato, che Jair sta perdendo l’equilibrio quando si alza in piedi e nonostante questo rimane chiuso in isolamento”, ha affermato Michelle in un messaggio pubblicato sui social, in cui esprime la sua preoccupazione che il marito possa “cadere di nuovo senza che nessuno che lo veda”. Il settantenne, detenuto all’interno della sede della polizia federale di Brasilia, ha trascorso otto giorni in una clinica durante le festività natalizie, prima di riprendersi completamente dall’intervento.