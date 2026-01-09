Bayer porta in tribunale Pfizer e Moderna: rivendica i diritti sulla tecnologia alla base dei vaccini anti-Covid

La contesa

Arriva una nuova polemica sui vaccini per il Covid-19, ma stavolta non riguarda la loro efficienza. Bayer ha citato a giudizio alcuni dei principali produttori, tra cui Pfizer, Biontech e Moderna, accusandoli di aver violato i brevetti del colosso tedesco per produrre tecnologia utilizzata nel siero. La querela, depositata in un tribunale federale del Delaware negli Usa, segna una nuova disputa sulla produzione dei medicinali anche dopo la fine della pandemia. In realtà Bayer non ha mai partecipato allo sviluppo e alla produzione dei vaccini anti-covid, ma ha rivendicato comunque parte degli introiti di Comirnaty e Spikevax, accusati di aver utilizzato una tecnologia a mRNA che era coperta da un brevetto.

Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech sui vaccini per il Covid

Al centro della contesa c’è la tecnologia mRNA nei vaccini, che è nata negli anni ottanta e novanta. Ed è proprio a quel periodo che Bayer ha deciso di attaccarsi per condurre la propria causa in tribunale. I produttori dei sieri anti-covid, secondo l’accusa, avrebbero usato un processo brevettato all’epoca da Monsanto senza permesso. Nello specifico, la tecnica di cui si parla serve a stabilizzare il materiale genetico ed era stata creata inizialmente per le produzioni agricole.

Nell’appello presentato alla corte, Bayer non ha chiesto il blocco o la vendita dei vaccini, ma l’ottenimento delle royalties sui profitti maturati negli ultimi anni dalle altre case farmaceutiche. Parliamo di profitti che, seppur inferiori rispetto alla pandemia, restano comunque cospicui. Non a caso nel 2024, Pfizer e BioNTech hanno guadagnato oltre 3,3 miliardi di dollari di ricavi globali con Comirnaty, mentre Moderna ha incassat0 circa 3,2 miliardi con Spikevax. Quest’ultima casa farmaceutica ha già spiegato che si opporrà alla richiesta di Bayer.

Non è il primo scontro legale

Come ha ricordato La Stampa, quello in corso non è il primo scontro legale tra produttori del vaccino anti-covid. In precedenza, Moderna aveva fatto causa a Pfizer e Biontech per una presunta violazione di brevetti mRNA. Insomma, le cause hanno portato alla luce una competizione piuttosto forte tra i grandi gruppi, soprattutto su una tecnologia che ha rivoluzionato il settore.