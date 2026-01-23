Barron Trump “salva” un’amica dalla violenza dell’ex: era in videochiamata con lei e ha allertato la polizia

Il figlio del presidente

Barron Trump, il più giovane tra i figli del presidente americano, avrebbe salvato un’amica dalla violenza dell’ex ragazzo durante una videochiamata alla fine del 2025, allertando le forze dell’ordine inglesi. La donna non si trovava negli Usa come lui, ma nel Regno Unito. Come riporta il New York Post, il giovane ha affermato che il suo cuore batteva forte quando ha visto la scena. A rispondergli non è stata la donna, come riporta una mail inviata dal figlio di Trump alle forze dell’ordine, ma «un uomo a torso nudo con i capelli scuri. Questa vista è durata forse un secondo…Poi l’occhio è caduto sulla vittima». Il coinvolgimento di Barron nel caso è arrivato solo dopo che l’audio di una chiamata agli operatori di emergenza, da lui effettuata, è stata riprodotto in tribunale mercoledì. L’uomo sotto processo si chiama Matvei Rumianstev e ora sta affrontando le accuse di stupro e aggressione.

Barron Trump “salva” un’amica dalla violenza dell’ex

All’epoca dei fatti, quando gli agenti sono arrivati sulla scena, la donna ha testimoniato di essere amica di Barron Trump. Il tribunale, come riporta il New York post, ha appreso che la vittima ha poi chiamato nuovamente il figlio del presidente, perché la polizia potesse confermare il racconto dei fatti. Peraltro, il ragazzo ha raccontato di non aspettarsi una risposta dalla sua amica quel giorno, a causa della differenza oraria tra gli Usa e il Regno Unito. Comunque sia, Barron ha tenuto a precisare che «prove non ne ho, mi è stato detto dalla vittima a cui sono molto vicino che questo individuo le causava problemi da molto tempo». In conclusione, il figlio di The Donald ha precisato di non aver richiamato la vittima per «minacciare» il presunto aggressore, visto che una mossa del genere «avrebbe soltanto peggiorato le cose». Piuttosto, ha deciso di affidarsi agli agenti.