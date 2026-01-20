“Avete Giorgia Meloni, siete fortunati”. Gerard Depardieu fa pace con Barillari e con gli italiani

La lite a Roma

E pace fu, dopo le foto, i cazzotti e le denunce in tribunale. “Tutto risolto. Lui ha chiesto scusa e io ho deciso di ritirare la querela” ha detto ieri Rino Barillari, il re dei paparazzi, nel corso di un incontro all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma con l’attore francese Gerard Depardieu, 77 anni. Denuncia ritirata, foto a beneficio dei colleghi di Barillari, il re dei paparazzi romani, dopo che nel 2024 l’attore francese aveva lanciato del ghiaccio al fotografo e lo aveva preso a pugni mandandolo all’ospedale con dieci giorni di prognosi. “Abbiamo raggiunto un accordo e siamo felici”, conferma l’avvocato di Depardieu Fabrizio Siggia mentre sale in macchina con l’attore. “Con remissione della querela anche da parte della compagna di Depardieu”, conferma il legale di Barillari Pino Ioppolo. Decade quindi l’accusa di violenza privata, la controdenuncia presentata da Magda Varvusova, la compagna dell’attore. “Oggi ho ritirato la denuncia perché ha chiesto scusa a me e a tutti gli italiani e poi per rispetto a un personaggio che amerò sempre come grande attore”, dice. “Ci siamo abbracciati come fossimo due ragazzini degli anni ’60”.

Depardieu, Barillari e gli elogi alla Meloni

E come racconta oggi il “Corriere della Sera”, Depardieu si è riconciliato con gli italiani, ai quali aveva riservato parole poco carine, anche elogiando la premier Meloni. “Non ho niente da dire, avete cose molto più importanti di cui occuparvi. Ci sono le guerre, anche se voi siete fortunati, avete Giorgia Meloni”. Saranno contenti a Palazzo Chigi.

La lite tra Gérard Depardieu e Rino Barillari, noto come il “Re dei paparazzi”, era scoppiata il 21 maggio 2024 all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma. L’attore francese, seduto con amici e la compagna Magda Vavrusova, ha reagito violentemente quando Barillari ha iniziato a fotografarlo senza autorizzazione. Depardieu aveva prima lanciato ghiaccio contro il fotografo, poi lo aveva colpito con tre pugni al volto, insultandolo con “Italiens merde”. Barillari, 80enne di origini calabresi, aveva risposto “I’m from Calabria“, mentre la compagna dell’attore lo spintonava; il paparazzo era finito in ospedale con 10 giorni di prognosi.

Barillari aveva denunciato Depardieu per aggressione, confermata da testimoni (tra cui Gianni Riotta e Pietro Lepore) e telecamere; Vavrusova aveva sporto controdenuncia per violenza privata. L’attore non si era presentato al processo iniziato nel giugno 2025, e Barillari aveva richiesto scuse pubbliche per sé e per gli italiani. Che ieri sono arrivate.