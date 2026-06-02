Dal voto delle donne al premier donna, da Teresa a Giorgia: FdI celebra 80 anni di conquiste femminili

Foto: youtube / Fratelli (2 giugno 2026)

Il video di Fratelli d'Italia

Da Teresa a Giorgia, ottant’anni di conquiste femminili da festeggiare. Un video di Fratelli d’Italia celebra la svolta storica del suffragio universale, nel giorno della Festa della Repubblica, ripercorrendo – con un sogno rivelatore di Teresa – gli anni dell’emancipazione delle donne, iniziata proprio con l’esercizio del diritto al voto.

In 80 anni la Repubblica ha fatto emancipare le donne

Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre nonne e le mostre madri conquistavano il diritto di scegliere il proprio futuro. Fratelli d’Italia ha realizzato uno short film, interpretato da attori professionisti in alcuni borghi storici del Lazio, arricchito con immagini originali dell’epoca.

La protagonista del cortometraggio è Teresa, una giovane donna, sposa e madre. La radio, il cinegiornale, i manifesti, la gente per strada: tutto le ricorda di quello che sta per accadere. Ma lei sembra disinteressarsene. “Se finora hanno fatto a meno del mio voto, possono continuare anche senza”, dice con tono stizzito al marito, prima di addormentarsi. Ma è nel sogno che Teresa comprende l’importanza di quello che sta per accadere.

Il sogno premonitore, fino a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

Una visione del futuro dell’Italia: donne che si affermano per il proprio valore e che, passo dopo passo, assumono i ruoli di vertice nelle Istituzioni italiane. Fino al 22 ottobre 2022, con Giorgia Meloni che diventa la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Teresa compie un viaggio nel futuro, scandito da immagini che richiamano la Sala delle Donne di Montecitorio, il giuramento del Governo nella Sala degli Specchi al Quirinale e il passaggio della campanella a Palazzo Chigi. In quel momento, Teresa si sveglia di colpo. È notte fonda, ma lei non sta più nella pelle. I dubbi sono svaniti: ha deciso che andrà a votare. A testa alta, con entusiasmo e orgoglio, perché ha compreso che è arrivato il momento di fare la storia.

Il cortometraggio è stato realizzato in attuazione della normativa sul due per mille dell’IRPEF ai partiti politici, che prevede di destinare una quota delle risorse ricevute alla promozione della partecipazione delle donne alla vita politica.

Il video delle donne protagoniste in 80 anni di conquiste