Arriva la prima Barbie autistica, avrà occhi e movenze ripetitive. La Mattel: “Gesto inclusivo”

La popolare bambola

Nella confezione ci sono anche accessori legati alla regolazione sensoriale e alla comunicazione. Un bambino su 30 negli Usa manifesta i sintomi del disturbo

Mattel ha presentato oggi la sua prima Barbie autistica, realizzata con la consulenza della comunità autistica per offrire una rappresentazione più fedele di alcuni modi in cui le persone nello spettro possono vivere, elaborare e comunicare il mondo che le circonda. Il progetto è stato sviluppato in oltre 18 mesi in partnership con ASAN (Autistic Self Advocacy Network), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità. La bambola entra nella linea Barbie Fashionistas, la collezione con cui il marchio ha ampliato negli anni la varietà di modelli, introducendo una gamma più ampia di incarnati, capelli, corporature e anche condizioni mediche e disabilità. «Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie», ha detto Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel.

I dettagli della bambola

Sul fronte del design, la bambola integra dettagli pensati per richiamare alcune esperienze tipiche: articolazioni a gomiti e polsi per facilitare movimenti delle mani e gesti ripetitivi, e sguardo leggermente decentrato per evocare la tendenza, in alcuni casi, a evitare il contatto visivo diretto. Nella confezione ci sono anche accessori legati alla regolazione sensoriale e alla comunicazione, tra cui un fidget spinner, cuffie antirumore e un tablet che rimanda alle app di comunicazione aumentativa e alternativa (AAC). L’abbigliamento è pensato in chiave “sensory-friendly”: un vestito ampio che riduce il contatto tessuto-pelle e scarpe con suola piatta, orientate a stabilità e comodità.

Il messaggio per l’inclusività

Per ASAN, la bambola è un passaggio di rappresentazione importante che avrà un impatto soprattutto per i più giovani. Il direttore esecutivo Colin Killick ha parlato di un’immagine «autentica e gioiosa» della comunità autistica. E di strumenti che aiutano l’autonomia. In occasione del lancio, Barbie collabora con alcune figure attive nell’advocacy, tra cui la coppia madre-figlia Precious e Mikko Mirage, l’attivista Madison Marilla e la designer e artista visiva Aarushi Pratap, con un video pubblicato sul canale YouTube di Mattel. L’azienda ha inoltre annunciato la donazione di oltre 1.000 Barbie autistiche a ospedali pediatrici statunitensi con servizi specializzati per i bambini.

Un bambino su 30 è autistico negli Usa

«La notizia è molto forte – hanno detto dai corridoi e dagli uffici di rappresentanza – ma dietro c’è un impegno importante e un grandissimo lavoro che non arriva certo oggi. Da tempo Mattel, attraverso la Barbie, che è una icona, punta a rappresentare le disabilità. E non poteva certo tirarsi indietro nel momento in cui l’autismo sta manifestando un’escalation: in America un bambino su 31 è autistico. Si tratta di dati molto importanti. Ed è giusto che si parli di autismo».